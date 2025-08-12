Başarır 'Susurluk vakası gibi' diyerek duyurdu: "Birkaç güne insanların midesini bulandıracak olaylar çıkacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasından sonra yurtdışına çıkmak üzereyken yakalan avukat Mehmet Yıldırım'ın ardından başlayan tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önümüzdeki günlerde AKP'den birinin ilişkilerinin ortaya çıkacağı iddiasını gündeme getirdi.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son zamanlarda yargıda yaşanan krizle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Yaşananları Susurluk Skandalı'na benzeten Başarır, "Birkaç güne kadar AKP'de görev yapmış bir ismin ilişkileri ortaya çıkacak. AKP'nin üst düzey isimlerinden birinin göreceksiniz. Geçmiş dönem görev yapan herkesin tanıdığı şahsın ilişkileri çıkacak. bir ya da iki gün içerisinde belki sayın Özgür Özel belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak" dedi.

Başarı şöyle konuştu:

"HERKESİN TANIDIĞI BİR ŞAHIS"

- Birkaç güne kadar AKP'de üst düzey görev yapmış bir isimle ilgili olarak Av. Mehmet Yıldırım olayına benzer, çok daha vahim, insanların midesini bulandıracak olaylar çıkacak. Belki Sayın Özgür Özel, belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak. Bu dosyalardaki delillerin, itirafçıların düzmece olduğu, bu işte birilerinin nemalandığı, birilerinin zenginleşmek istediği, bunun yargının belli odaklarıyla birlikte yaptığı ortaya çıkacak.

- Mehmet Yıldırım vakası Susurluk kazası gibi bir olaydır. Bu savcı neden iddianame hazırlayamıyor. Çünkü iddianame hazırlandığı mahkeme kabul etti. Ne olacak gizlilik kararı kalkacak. O zaman da itirafçılar ortaya çıkacak. İfadelerin nasıl alındığı ortaya çıkacak. Sayın Bahçeli veya bizler eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsak yargıyı temizlemek zorundayız."