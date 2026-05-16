'Başarısızlık' iddiasıyla bir okulu kapatmak istiyorlar

Haber Merkezi

İzmir Foça'daki Yenifoça Recep Kerman Spor Lisesi'nin ani bir kararla kapatılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Evrensel'in haberine göre 8 yıl önce eğitim-öğretime başlayan lisenin, "başarısızlık" kapatılmak istendiği belirtildi. Eğitim İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Mustafa Gök, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen sürecin şeffaf olmadığını savundu.

Alınan kararların öğrenci, öğretmen ve veliler açısından ciddi mağduriyetler yaratacağını söyleyen Gök, “Lisede görev yapan yaklaşık 30 öğretmen bulunuyor. Okulun kapatılması halinde öğretmenlerimiz norm kadro fazlası durumuna düşecektir. Öğretmenlerimiz büyük bir belirsizlik ve endişe yaşamaktadır” dedi.

Spor lisesinde öğrenim gören 179 öğrencinin Karşıyaka’daki Mustafa Kaya Spor Lisesi’ne gönderilmesinin planlandığını dile getiren Gök, 200 kişilik okulda şu anda kapasitesinin üzerinde 273 öğrencinin eğitim gördüğünü, kapatılacak olan Recep Kerman Spor Lisesi’ndeki 179 öğrenci ile bu sayının 452 öğrenciye ulaşacağının altını çizdi. Gök, bu kararın öğrencilerin eğitim düzenini ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirtti.