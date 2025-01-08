Başbakan Barzani Erdoğan ile görüştü

Haber Merkezi

DEM Partililerin Öcalan ile görüşmesiyle birlikte başlayan ‘‘açılım’’ trafiği devam ederken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmede IKBY’yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Anadolu Ajansına göre Erdoğan kabulde, Suriye’deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak’ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde ‘‘terör örgütleri’’ ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.