Başbakan düştü, hayat duracak

Dış Haberler

Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou kemer sıkma politikalarına destek için gittiği güven oylamasını kaybetti. Ulusal Meclis’ta yapılan olağanüstü oturumda Bayrou hükümeti lehine 194 milletvekili oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Böylece Fransa'da ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.

GEÇİT VERMEDİLER

Bayrou’nun yüksek kamu borcunu azaltmak hedefiyle duyurduğu 44 milyar euroluk tasarruf planına parlamentodaki sağ ve sol partilerle sendikalar, emekçiler, kitle örgütleri karşı çıkıyordu. Bayrou kemer sıkma bütçesi nedeniyle aylardır yaşanan çıkmazı sonlandırmak için çok riskli bir hamle yaparak güven oylamasına gitme kararı almıştı. Bayrou'nun selefi Michel Barnier de Aralık'ta görevden alındığında yalnızca üç aydır başbakanlık yapıyordu.

MACRON HEDEFTE

2017'den bu yana cumhurbaşkanı olarak görev yapan Macron'un görev süresinde şu ana kadar 8 hükümet kuruldu. Macron 2022’de ikinci dönemine başlarken son 2 yılda ülke 4 farklı başbakan atadı. 8 yılda atanan altıncı başbakan olan Bayrou’nun yerine birkaç gün içinde yeni bir ismin görevlendirilmesi bekleniyor. İki yıl içinde görev üstlenecek olan beşinci başbakanın en önemli görevi parçalı yapıdaki parlamentodan bütçeyi geçirmek.

Aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, “Fransa’da gerçek bir yenilenme ancak Cumhurbaşkanı’nın istifasıyla mümkün olur” dedi. Le Pen, sonraki adımlara değinirken, “Cumhurbaşkanı'nın tek seçeneği yeni seçim çağrısı yapmak ve ülkeye karar verme hakkı tanımaktır” ifadelerini kullandı. Ancak Macron, "erken seçimleri ilk tercih olarak görmediğini" açıkladı. Parlamentodan vize alamayan hükümete ve Macron’a tepki yükseliyor, halkın sabrı giderek tükeniyor. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau hükümetin düşmesinin ardından ülke genelinde yapılacak geniş çaplı gösterilere karşı 80 binden fazla kolluk kuvvetinin harekete geçirileceğini bildirdi. Retailleau, iktidarın adımlarına ve 2026 bütçe planına karşı bugün düzenlenmesi planlanan eylemlere yaklaşık 100 bin protestocunun katılacağı tahmin ettiklerini ve "sıfır tolerans" göstereceklerini söyledi.