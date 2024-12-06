BASE 2024, Trendyol Sanat’ın Katkılarıyla Sanatseverlerle Buluştu

Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası Trendyol, sanata ve sanatçılara verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. Trendyol, sanatı geniş kitlelere ulaştırmak ve herkes için erişilebilir kılmak amacıyla oluşturduğu Trendyol Sanat ile yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla düzenlenen BASE’e son iki yıldır ana sponsor olmak üzere üçüncü kez destek verdi. 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 8. kez düzenlenen BASE’de, Trendyol’un katkılarıyla, BASE Konuk Ülke Programında Azerbaycan yer aldı.

2021 yılında hayata geçirilen Trendyol Sanat, genç ve bağımsız sanatçılara dijital dünyada alan açıyor. Bu sayede Anadolu’daki sanatçıların işlerini büyük şehirlerdeki sanatseverlerle, büyük şehirlerdeki sanatçıların işlerini ise Anadolu’daki sanatseverlerle buluşturuyor. Platform, 150’den fazla sanatçıya ve yaklaşık 1000 esere ev sahipliği yaparak, sanatçıların işlerini geniş kitlelere sunuyor.

Konuk Ülke Azerbaycan: “Genç Sanat Üretimine Bir Bakış”

BASE 2024 kapsamında, Azerbaycan Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde 4. sınıf lisans ve lisansüstü bölümlerde okumakta olan ve son üç sene içerisinde mezun olmuş 14 genç sanatçının eserlerinden oluşan özel bir seçki, Trendyol Sanat’ın katkılarıyla sanatseverlerle buluştu.

“Konuk Ülke Azerbaycan: Genç Sanat Üretimine Bir Bakış” başlıklı seçki ile BASE, Azerbaycanlı genç sanatçılar Fatima Babazade, Fidan Abilova, Fidan Jafarli, Fidan Nazim Qızı, Huseyn Jalil, İlham Salehli, Jala Aziz, Kafiya Eyvazova, Nazrin Mutallifli, Nigar Süleymanova, Ravan Cabarlı, Rugiyye Alili, Shafig Osmanov ve Ülviyye Nabizade’nin işlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçılar, resimden fotoğrafa, nakıştan dokumaya farklı pratiklerde, kültürel geçmişlerini ve perspektiflerini yansıttılar.

“Topkapı’nın Kedileri” Sadece Trendyol’da

Trendyol Sanat, genç ve bağımsız sanatçılara destek verirken, aynı zamanda farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle iş birlikleri yapıyor. Özel seçkiler oluşturarak bu sanatçıların sınırlı sayıda üretilmiş eserlerini sanatseverler için ulaşılabilir kılıyor. Hem genç yeteneklerin hem kariyerinde gelişmiş sanatçıların pek çok farklı disiplinde eserleri, Trendyol Sanat’ın seçkilerinde yer buluyor. Bu seçkiler arasında en güncel olanlardan biri de ünlü sanatçı Sarp Kerem Yavuz’un “Cats of Topkapı” (Topkapı’nın Kedileri) adlı eseri. 15 yıllık fotoğrafçılık deneyimini yapay zekâ teknolojisiyle birleştiren Sarp Kerem Yavuz, dünyanın önde gelen müze ve uluslararası koleksiyonlarında yer alan özel fotoğraf serilerinin devamı niteliğindeki “Topkapı’nın Kedileri” eserini Trendyol Sanat’ta sanatseverlere sunuyor.

Yapay Zekâ Destekli Sanat

Alanında pek çok uluslararası ödüle layık görülen sanatçının son dönem fotoğraf serilerinin en yenisi olan “Topkapı’nın Kedileri”, İstanbul'un ikonik sokak kedilerine odaklanıyor. Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu tarihi Fatih semtindeki sokak kedilerinden esinlenen seri, sanatçının denetimindeki yapay zekanın yorumuyla üretilen 10 adet portreden oluşuyor. Trendyol’a özel 50 adet limitli edisyon üretilen “Topkapı’nın Kedileri”, 20 x 25 cm ebatlarındaki ciltli kutularda, sanatçının imzasını taşıyan sertifika ile gönderiliyor.

Sarp Kerem Yavuz: Eserimin Trendyol Sanat sayesinde daha fazla insana ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyum. Sarp Kerem Yavuz, eserin üretim yolculuğunu ve Trendyol Sanat platformunda yer almasını şu sözlerle değerlendiriyor: “Herkesin birbiriyle daha fazla empati kurduğu bir dünyada yaşamak ve buna katkıda bulunmak istiyorum. Bunu sağlamanın en basit yolu da herkesin sanata erişebildiği bir dünyadan geçiyor. 50 edisyon ürettiğimiz “Cats of Topkapı” adlı eserimin Trendyol Sanat sayesinde daha fazla insana ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyum. Bu seri, benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri olan İstanbul’un sokak kedilerini yapay zekâ ile yorumladığım 10 portreden oluşuyor. Kartpostal formundaki bu eserlerin her biri aslında birer hatıra objesi. Nasıl ki hafızamız bize bazen oyunlar oynuyor ve ben uzak diyarlarda yaşayan bir sanatçı olarak İstanbul’u düşlediğimde gerçek İstanbul’u değil, nostaljiyle kafamda yarattığım İstanbul’u düşlüyorsam, yapay zekanın yarattığı belki eksik, belki hatalı İstanbul aslında benim romantik hafızamdaki İstanbul”.

Trendyol Sanat Hakkında

Trendyol Sanat, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijital bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında İsmail Acar, Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, Devrim Erbil ve Ekrem Yalçındağ gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Kolekta ve BASE kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlatılan Trendyol Sanat’ta, artoloji ekibi seçkileri dışında Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği, Atölye Etiler ve Mamut Limited üzerinden eser satışları yapılıyor. Yeni mezun sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE sergisinin sponsorluğunu bu yıl üçüncü kez üstlenen Trendyol; 2023 ve 2024’te Contemporary İstanbul’un partneri oldu, Mayıs’ta gerçekleştirilen Mamut Art Project’in ise eş sponsorluğunu üstlendi. Mamut kapsamında ayrıca TOYART.İST’in “Toykontakt” başlıklı tasarım oyuncak seçkisi Trendyol Sanat desteğiyle sergilendi.

Trendyol Sanat bu yıl 12 ilde düzenlenecek “Trendyol Sanat Sohbetleri” ile çağdaş sanatın önde gelen isimlerini bu illerde yaşayan güzel sanatlar fakültesi öğrencileri, bağımsız sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya getirecek.

Trendyol Sanat’a, Trendyol mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden erişmek mümkün. Uygulamada “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna ya da linke tıklayarak Trendyol Sanat’ı inceleyebilirsiniz.