BASE 27 Kasım'da ziyaretçilerle buluşacak
Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını sanatseverlerle buluşturan BASE'in 8. edisyonu, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında,Şişli Belediyesi ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında 33 şehir ve 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçı bir araya gelecek.
Etkinlikte, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor.
Yeni mezun sanatçıların üretme motivasyonlarını desteklemek, sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileriyle diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenlenen etkinlik, yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını sanatseverlere sunuyor.