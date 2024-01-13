Basel'de Filistin'le dayanışma eylemi

İsviçre-Filistin Dayanışma komitesinin organize ettiği Filistin’le Dayanışma Eylemi bugün Basel’de gerçekleşti. İsviçre düzeyinde 80'e yakın örgüt ve inisiyatifin desteklediği eyleme 4000'e yakın katılım oldu.

Yaklaşık 3 aydır devam eden İsrail saldırılarının katliama dönüşmesinin eleştirildiği, savaşın son bulması, 2 milyona yakın Filistinlinin yurtlarından sürgün edildiği, bu insanların ilaç, beslenme, barınma haklarının İsrail tarafından gözardı edildiği ve engellendiği bir durumun kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Komisyonunda İsrail’e karşı askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulaması, İsrail’in işgalci yerleşim çalışmalarına destek veren yatırımcıların desteklerini hemen geri çekmeleri dayanışma eyleminde talepler arasındaydı.