Başgardiyan Hayal Alkış’ın ölümünde darp izi tespit edilmişti: Erkek meslektaşı tutuklandı
Evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri tespit edilen ceza infaz kurumunda görevli başgardiyan Hayal Alkış'ın ölümüyle ilgili aynı kurumda çalışan S.V. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ERKEK MESLEKTAŞI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı.
S.V'nin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.
Zanlının ifadesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde incelemede bulundu.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.