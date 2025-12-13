Başhekim Saka: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın hayati riski sürmektedir

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin, "Başkan Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir" açıklamasını yaptı.

Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altında bulunuyor.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir” açıklamasını yaptı.