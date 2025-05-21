Başı açık diye tehdit!

Haber Merkezi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu’nda “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Hafızlık ve Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Öğrenci Kabul Sınavı” gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre asil ve yedek olarak belirlendi. Okul idaresi önce asil öğrencilerin velileriyle ardından yedek öğrencilerin velileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Sözcü’nün haberine göre, okul müdürü toplantıda ailelerden bağış adı altında 5 bin lira istedi. Bununla da yetinmeyen Okul Müdürü H.A., başı açık öğrencileri okula kaydettirmeyeceğini de söyledi. Öğrenci velilerinden Nazlı Akın, okul müdürüne tepki gösterdi. Kızının henüz 10 yaşında olduğunu ve baskı ve zorlamayla başının kapatılamayacağını söyledi. Okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.