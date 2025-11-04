Başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kara yolunda koşan başıboş at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu-İnebolu yolu üzerindeki Kırcalar mevkisinde kara yoluna çıkan başıboş at, trafiği tehlikeye soktu. Sürücülere zor anlar yaşatan at, bir süre sonra kara yolundan çıkarak araziye girdi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

