'Başıboş insan' sorunu: 5.570 suç dosyası

Adalet istatistikleri, asıl tehlike altında olanın AKP ve yandaşlarının hedefe koyduğu sokak hayvanları olduğunu gösterdi. 2023’te Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında açılan dosya sayısı 4.123, suç sayısı ise 5.570 oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Sokakta yaşayan köpeklere yönelik tartışmalar, iktidarın ölümü işaret eden önerisi ile alevlendi. AKP’nin sokakta yaşayan hayvanlar için TBMM’ye sunmayı planladığı yasa teklifinde, “Köpeklerin uyutulmasının” öngörüldüğü iddia edildi.

Yurttaşlar, “Uyutmak denilerek durum masumlaştırılmaya çalışılıyor. Görevini yapmayan belediyelerin ihmalinin faturası sokaktaki canlara kesiliyor” diyerek iktidarın köpeklerin katledilmesine yol açacak önerisine tepki gösterdi.

Tartışmalar devam ederken gözler, hayvanlara yönelik işlenen suçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı’nın istatistikleri, tüm tartışmalara karşın asıl tehlikede olanın sokak hayvanları olduğunu gözler önüne serdi.

BİNLERCE YASA İHLALİ

1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ve “Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı” amaçlayan yasa binlerce kez ihlal edildi. Cumhuriyet başsavcılıklarında, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca açılan dosya sayısının 2023 itibarıyla 4 bin 123 olduğu bildirildi.

Hayvanlara kötü muamele eden kişiler hakkında açılan 4 bin 123 soruşturma dosyasındaki şüpheli sayısı, 5 bin 134 oldu. Dosyalardaki suç sayısı ise 5 bin 570 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında hayvanlara karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarında dosya açılan 5 bin 134 kişiden 2 bin 176’sının dosyası hakkında, “Kavuşturmaya yer yoktur” kararı verildi. Toplam bin 149 hakkında ise kamu davası açıldı.

ARTAN NEFRET

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısında 2022 yılına göre yaşanan artış da hayvanlara yönelik nefretin giderek arttığını açığa çıkardı. Buna göre, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca açılan ve 2022 yılında 3 bin 658 olan dosya sayısı, 2023 yılı sonu itibarıyla 4 bin 123’e fırladı.

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Uyutmak, cinayet demek

Antalya'da hayvanseverler, sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde "uyutulmasına" ilişkin hazırlık aşamasındaki yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde önceki gün akşam saatlerinde bir araya gelen hayvanseverler, "Kısırlaştır, aşılat, yeniden yaşat", "Tüm türlere yaşam hakkı" yazılı dövizler açtı, "Yaşam hakkına dokunamazsın", "Uyutmak demek, cinayet demek" sloganları attı. Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi adına açıklama yapan Hazal Eylül Üner, özetle şunları söyledi: "Etik, bilimsel ve yaşam hakkından taraf olan tek çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak ve üretim satışını yasaklamaktır. Türkiye çapındaki tüm yaşam savunucularını dostlarımızla paylaştığımız sokaklarda varlık gösterip, diğer il ve ilçerlerde de direniş ve eylemler başlatmaya çağırıyoruz. Hayvanlar için tek ses olalım. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin." Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Gülsaniye Ekmekçi de yaptığı açıklamada “Böyle bir yasa çıkarsa toplumsal barış çok ağır yara alır. Onun için beklentimiz hayvanların yaşamasını merkezine koyan bir yasa değişikliğidir. Yaşam hakkı kutsaldır, bütün canlılar da yaşam hakkı karşısında eşit haklara sahiptir” dedi.