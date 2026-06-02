Başıboş patronlara denetim uğramıyor

İş cinayetlerini önlemenin en önemli adımlarından teftiş mekanizması, AKP iktidarında neredeyse devre dışı bırakıldı. Emek-Ar İş Teftişi Raporu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki iş müfettişleri ve teftişlere ilişkin çarpıcı veriler yer aldı.

Veriler, işçinin işyerinde adeta patronun insafına terk edildiğini, insan onuruna yaraşır iş ve çalışma koşulları için gerekli hiçbir kamusal mekanizmanın devreye girmediğini ortaya koydu.



Emek Araştırmaları Derneği (Emek-Ar) kurucularından Çalışma Ekonomisi Uzmanı Dr. Fatih Güngör imzalı İş Teftişleri raporu, ülkede teftiş rejiminin hem iş cinayeti hem de patron despotizmi rejimine dönüştüğünü ortaya koydu.

Raporda yer alan iş müfettişlerinin sayısı, 2024 yılında, 2017 yılına göre yüzde 10 geriledi. Müfettiş sayıları gerilerken aynı yıllar arasında çalışan sayısı 4,5 milyondan fazla arttı. Türkiye'de 100 bin çalışana 2,8 müfettiş düşüyor. Türkiye, bu alanda ILO verilerine göre sonuncu sıralarda yer alıyor. Raporda ayrıca, aynı yıllar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kamu personeli sayısının yüzde 30, polis sayısının yüzde 17,5 ve bekçi sayısının da yüzde 540 artış kaydettiğinin altı çizildi. Ülkede 2024 yılı itibarıyla polis ve bekçilerin toplam sayısı, iş müfettişi sayısının tam 367 katına ulaşmış durumda.



İş müfettişliği mesleğinin kapitalist dünya düzeninde kadrosu en dar tutulan mesleklerden olduğuna dikkati çeken rapor, aşırı çalışmaya bağlı ölümlerin en yaygın olduğu Japonya'da da 100 bin kişiye düşen müfettiş sayısının 4,6'da kaldığı bilgisine yer verilerek "Bahis konusu Türkiye olunca ne Japonya ne de Togo veya Malezya kapitalizminin esamesi okunabilir" ifadesi yer aldı.

DENETLENEN İŞYERİ YÜZDE 0,2

Ülkede kayıtlı istihdamda bulunan 23 milyon işçinin, sadece yüzde 3,6'sının çalıştığı işyerleri denetlenirken 2024 yılında her 100 bin işyerinden sadece 319’unda işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimi yapıldı. Üstelik patronların talebiyle 2011 yılından itibaren uygulanmaya başlanan “programlı/proaktif teftiş” stratejisi, denetimi caydırıcı olmaktan çıkardı. Yeni sistemle birlikte “çat kapı” teftişlerin yerini, işverenlere önceden haber verilerek yapılan denetimler alırken istatistikler, teftiş sisteminin fiilen durma noktasına geldiğini gösteriyor. 2024 yılında Türkiye’deki işyerlerinin yüzde 99,7’sinde işçi sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmadı. Çalışma saatleri ve ücretler gibi “işin yürütümü” konularında denetlenmeyen işyerlerinin oranı ise yüzde 99,8’e ulaştı. Rapor, teftiş edilen işyerlerinin oransal ağırlığının sıfıra yaklaştığını ve teftişlerin artık "yok hükmünde" olduğunu vurguladı.



Raporda, Soma'da 301 işçinin, Hendek'te 7 işçinin öldüğü iş cinayetlerinde olduğu gibi haberli teftişler sayesinde suç unsurlarının gizlenmesi toplu iş cinayetlerine yol açtığı vurgulandı. Raporda, ayrıca Torunlar GYO şantiyesinde 10 işçinin ölümüne şirkete “noksanlarını gidermesi için süre tanındığı” dönemde yaşandığı da hatırlatıldı.

***

AKP'NİN TEFTİŞ REJİMİ PATRON DESPOTİZMİNİ BESLİYOR

Fatih Güngör - Çalışma Ekonomisi Uzmanı:

Raporda Çalışma Bakanlığı'nın resmi yayınlarından ve iş müfettişlerinin kaleme aldığı raporlardan yararlanarak teftiş rejiminin nasıl felce uğratıldığına dair kanıtlar sunmaya özen gösterdim. Müfettişlerin bu koşullar altında görevlerini yerine getirmekte zorlandıkları, önceden haber vererek ve işverene süre üstüne süre vererek yapılan teftişlerin işin doğasına aykırı olduğu zaten kendi raporlarında yazıyor.

Denetimsizlik yaygınlaştıkça işyerlerinde işçilerin yaşama hakkından meslek hastalıklarına, ücretten çalışma saatlerine, sayısız mağduriyet doğuyor. Hukuksuzluk, işçi hayatını felç eden sonuçlar ortaya çıkarıyor. İş teftişini yalnızca teknik, bürokratik uygulama olarak görmemek lazım. Ülkedeki tüm ekonomik ve sosyal göstergeleri etkiliyor. Örneğin denetimsizlik yaygınlaştıkça, işçilere yaptırılan yasadışı fazla mesailer de yaygınlaşıyor, bu da kitlesel ve kronik işsizliği beraberinde getiriyor. Artan işsizlik, işyerlerinde despotik emek kontrol rejimlerinin yerleşmesine yol açtığı gibi, ücretlerin geriletilmesini kabule zorlayan bir sopa olarak da kullanılıyor. Bunların hepsi birbirini tetikleyen süreçler. Tüm bunlar, işçi sınıfı cephesinde kayıplar manzumesi diyebileceğimiz sonuçlar yaratırken, sermaye cephesinde illegal kâr, katmerli kazanç fırsatları yaygınlaşıyor. AKP iktidarı ise buna müdahale edeceğine uyguladığı teftiş rejimiyle hak ihlallerinin yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Ülkede işyerlerinin yüzde 99'unun denetlenmediği zaten verilerle ortada. Matematiksel olarak bakarsak, mevcut teftiş stratejisiyle işyerlerinin tamamının denetlenmesi 40-50 yıl değil sonsuz yıl almaktadır. Zira Türkiye’de işyerlerinin ortalama ömrü 10 yılı bile bulmamaktadır. Her yıl denetlenen işyerlerinin oranı ise yüzde 1 bile değildir. Hal böyle iken, 10 yıl içinde işyerlerinin yüzde 10’u bile denetlenemeyecek, bu arada işyerlerinin büyük bir bölümü yenilenmiş olacaktır. İşyerleri ya denetlenmiyor ya da patronların ziyadesiyle memnuniyet duyduğu sınırlar içinde denetleniyor. Çalışma Bakanlığının, caydırıcılığını yitirmiş, komik seviyelere düşmüş olan idari para cezalarını bile uygulamaya eli varmadığı görülüyor. İdari para cezalarıyla ilgili emredici kanun hükümlerine riayet edilmediği için devasa bir kamu zararı doğuyor.

EMEK-AR MÜCADELEYE KATKI SUNACAK

Rapor, bir yıllık bir emeğin ürünü. Emek Araştırmaları Derneği 2025 yılında, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla gibi kentlerden çok sayıda araştırmacı, akademisyen ve uzmanın katılımıyla kuruldu. Emek-Ar'ın amacı, sınıf mücadelesine katkı sağlayacak bilgi üretmek. Biz bunu yaparken, havanda su dövmeyi, soyut ve kavramsal tartışmalara takılıp kalmayı değil, sınıf mücadelesine katkı sağlayacak araştırmalar yapmayı hedefliyoruz. Sırada, Türkiye'de işçi sınıfının yüzde 60'ını, kadın işçilerin yüzde 75'ini ve çocuk işçilerin yüzde 90'ından fazlasını etkileyen ücret soygunu raporumuz var. Derneğimiz, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı eşitsizliği, kadın, çocuk ve göçmen emeği sömürüsü gibi konularda hak mücadelelerine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.