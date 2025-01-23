Başıboş yapılaşma afet riskini artırıyor

Berfin BAYSAN

Ege Denizi’nde önceki gün akşam saatlerinde 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olarak belirlendi.

Yaşanan deprem çevre illerden hissedildi. Depremden sonra 22 artçı deprem daha meydana geldi.

Çanakkale Valiliği, olumsuz bir durumun yaşanmadığını söylese de yurttaşlar büyük korku yaşadı. Uzmanlar, kentlerin depreme hazır olmadığını söyleyerek önlem alınması için çağrı yaptı.

GERİLİM ARTIYOR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, şunları söyledi:

“Bu depremler, bu bölgeler için olağan depremlerdir. Kuzey Anadolu fayının ve Ege çöküntü sisteminin birlikte çalıştığı bir bölgede, denizin içinde, normal bir fayda meydana gelmiş, sığ derinlikli bir deprem olarak yorumlayabiliriz. 5,2 veya 5,3 büyüklüğündeki depremler aslında yıkıcı deprem değil ancak bu bölgede gerilimin arttığının bir işareti. Sadece Çanakkale için değil, Ege ve Marmara Bölgesi için bu ve bundan sonraki yıkıcı depremlere karşı çok ciddi hazırlık yapmak gerekiyor.”

Koray Ç. Onalan

Artçı depremlerin devam edebileceğini söyleyen Onalan, kent nüfuslarının depreme uygun olmadığını belirterek özetle şöyle devam etti:

“Türkiye henüz depreme hazır bir ülke değil. Çünkü Türkiye’de nüfus yoğunluğu illerde özellikle metropollerde çok fazla. Yapılaşma başıboş devam ediyor. Bizim öncelikle kentlerimizdeki nüfus yoğunluğunu mutlaka azaltmamız gerekiyor. Bizim kentlerimizdeki yoğunlukları mutlaka bir projeksiyon ile önümüzdeki 30 yıl içerisinde azaltmamız gerekiyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 93’ü kentlerde yaşıyor. Bu çok anormal bir durum.”

***

Hasan Sözbilir

BİR FIRTINA YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Sözbilir "Edremit Fayı’nın kayma hızı düşük olduğundan yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yok. Fakat Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı’nın kesişim noktasında bulunduğundan bir deprem fırtınası yaşanabilir" dedi.