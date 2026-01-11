Basın çalışanları ve yakınlarına sigorta indirimi

Basın İlan Kurumu (BİK), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Türkiye Sigorta AŞ ile iş birliği yaptı.

Çalışma kapsamında, BİK’e akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde çalışan basın emekçileri ile birinci derece yakınları, çeşitli sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak’ın görüşmeleri sonucu iş birliği gerçekleştirildi. Kampanya; kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortalarını kapsıyor.

İNDİRİM ORANLARI NE?

Uygulamaya göre konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25, sağlık ve seyahat sigortalarında ise yüzde 20–25 oranında indirim sağlanacak. Sigorta primleri 12 taksitte ödenebilecek. Sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası primleri, brüt ücretin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücreti aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, kasko, ferdi kaza ve konut poliçeleri için "gm_policeler@turkiyesigorta.com.tr", sağlık sigortaları için ise "saglikgmpoliceler@turkiyesigorta.com.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.