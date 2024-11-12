Basın-İş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: "Mesleğimiz tam olarak budur"

DİSK'e bağlı Basın-İş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

MHP'nin bugünkü grup toplantısının ardından kendisine soru soran gazeteci Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği "Mesleği bırak" ifadelerine ilişkin Basın-İş Sendikası açıklama yaptı.

Bahçeli, "Erdoğan ile görüş ayrılığınız var mı?" diye soran gazeteciye sinirlendi, "Mesleğini bırak" dedi! — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 12, 2024

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meslektaşımız Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği sözler Köylü’nün şahsında tüm gazetecilere yöneliktir. Mesleğimiz tam olarak budur. Gazeteciler, kişileri rahatsız edebilecek soruları kamu adına sorar ve cevap bekler. Mesleğimizin üstümüze görev olarak biçtiği bu sorumluluğu yapmaya ve siyasetçilerin hoşuna gitmeyebilecek soruları sormaya devam edeceğiz. Meslektaşımıza ve mesleğimize yönelik söylenen bu sözleri ve bu tavrı kabul etmiyoruz!" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meslektaşımız Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği sözler Köylü’nün şahsında tüm gazetecilere yöneliktir.



Mesleğimiz tam olarak budur. Gazeteciler, kişileri rahatsız edebilecek soruları kamu adına sorar ve cevap bekler.



Mesleğimizin üstümüze… pic.twitter.com/dZQwXmOTYM — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) November 12, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında gazeteci Hilal Köylü'nün sorduğu "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna sinirlenerek "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" yanıtını vermişti.