Basın Konseyi: Kayyumlar, gözaltılar ve tutuklamalarla basın özgürlüğünden söz edilemez

Basın Konseyi, Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve TELE1'e kayyum atanmasına dair açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamada kayyum, gözaltı ve tutuklamaların olduğu bir ortamda basın özgürlüğünden söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

Basın Konseyi'nin açıklaması şöyle:

"Üzerine atılı suçlama nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'ın henüz ifadesi bile alınmadan TELE1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne bir darbe olmakla birlikte, iktidarı eleştiren geride kalan basına da açık gözdağıdır.



Ülkemiz demokrasisine kara leke olarak geçecek bu karardan bir an önce dönülmesini bekliyoruz.



Üzerine atılı suç kesinleşmek bir yana henüz ortada bir dava bile yokken, hattâ Yanardağ'ın ifadesine başvurulmadan, masumiyet karinesinin önemi gözardı edilerek, halkın haber alma hakkının engellenmesinin demokrasiyle bağdaşmadığını bir daha hatırlatmak, görevimizdir.

Basın Konseyi olarak; Tele 1 ve Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu yineliyoruz."