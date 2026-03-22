Basın meslek örgütleri: İsmail Arı derhal serbest bırakılmalı

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi.

İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri tepki gösterdi.

DİSK Basın-İş, yaptığı açıklamada, "BirGün Gazetesi muhabiri ve üyemiz İsmail Arı, bayram ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. İsmail Arı’ya yöneltilen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması, artık Türkiye’de gazetecileri susturmanın, gerçekleri örtbas etmenin ve basın özgürlüğüne saldırmanın standart bir yöntemi haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bir gazetecinin bayram tatilinde ailesinin yanındayken gözaltına alınması, tüm basın emekçilerine gözdağı verme çabasıdır. Gazetecilik suç değildir, İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!" denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ise yaptığı açıklamada, "Gazeteci İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Gazetecileri 'hedef almayacağı' söylenerek yapılan 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır. İsmail Arı, gazetecidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da şu açıklamayı yaptı: "Bayram ziyaretinde gözaltı! BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü. Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturmalara maruz kalmaları yetmiyor, soruşturma süreçlerinin kendisi adeta peşinen cezalandırmaya dönüşüyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz Gazetecilik Suç Değildir. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır."

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın, açıkça gazeteciye baskı kurmak için yürürlüğe sokulan ‘dezenformasyon’ maddesinden gözaltına alınması taciz ve susturma amaçlıdır. Her ‘ifade’ ihtiyacı için özgürlükten etmek düpedüz basın özgürlüğünü çiğnemektir!" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ EYLEM İÇİN ÇAĞRI

Gazetemiz BirGün'ün çağrısıyla gözaltına alınan İsmail Arı için saat 15.00'te Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geliyoruz.

Çağdaş Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, "Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen meslektaşımız için BirGün Gazetesi, saat 15.00'e eylem çağrısında bulundu. Ankara'da olan meslektaşlarımız ve üyelerimizi, dayanışmayı büyütmek için saat 15.00'te Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı önüne bekliyoruz" dedi.

TGS Ankara Şubesi, "Gazeteciler, haberleri ve gerçekler abluka altında... "Bu ablukayı dayanışma ile aşacağız." Saat 15.00'te Yüksel Caddesi'nde, İnsan Hakları Anıtı önündeyiz" açıklamasını yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti de şu açıklamayı yaptı: "Meslektaşımız, üyemiz İsmail Arı'nın bayram günü. gece vakti ailesinin memleketinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirilmesi peşinen cezalandırma uygulamasıdır, kınıyoruz! Birgün'deki meslektaşlarımızın çağrısına katılıyoruz, tüm gazetecileri bugün saat 15.00'te İnsan Hakları Anıtı'nda buluşmaya davet ediyoruz."