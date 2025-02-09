Basın meslek örgütleri, sendikalar ve okurlarımız Çağlayan'da toplandı: "BirGün halktır susturulamaz"

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımız için dayanışma mesajı verdi.

Adliye önünde açıklama yapan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Bu bir siyasi operasyonun parçasıdır. Mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

BirGün yöneticileri Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretin haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

"ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ"

Gözaltılara tepki gösteren basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve BirGün okurları bugün saat 15.00'te Şişhane Meydanı'na çağrı yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın adliyeye sevk edilmesiyle birlikte buluşma yeri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi olarak yeniden belirlendi.

Saat 15.00 itibarıyla aralarında SOL Parti temsilcileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP ve DEM Partili milletvekillerinin yanı sıra DİSK, Emekli-Sen, Birleşik Metal İş Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, KESK gibi basın ve meslek örgütlerinin temsilcileri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

Halk TV Program Sunucusu Seda Selek, Şule Aydın, Evrensel Gazetesi Hakkı Özdal, Evrensel Gazetesi yazarı Fatih Polat, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay da İstanbul Adliyesi'ne gelerek meslektaşları için dayanışmada bulundu.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, adliye önünde yaptıüğı açıklamada, açık kaynak üzerinden yapılan bir haber gerekçe gösterilerek çalışma arkadaşımızın gözaltına alındığına dikkat çekti. Aydın, "Bu bir siyasi operasyonun parçasıdır" dedi.

"Eşitlik, adalet için mücadele edenlerin sesi soluğu kısılamayacak" diyen Aydın, "Örgütlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Aydın'ın konuşması sürerken alanda sık sık, "BirGün gazetesi yalnız değildir" ,"Özgür basın susturulamaz", "BirGün halktır susturulamaz" sloganları atıldı.

"BİLDİK BİR SENARYO ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Yaşar Aydın, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Her haftasonu ya da haftabaşı bir operasyonlar buraya gelir olduk. Bildik bir senaryo adım adım hayata geçiriliyor. İçeride 3 arkadaşımız şu anda sorguda. Dün gece saat 22.00 gibi evlerinden alındılar. Hikaye çok bilindik, yandaş bir gazete ya da bir troll önce bir sosyal medya paylaşımı yapar sonra bir savcılık hareket geçer. Sonra ifadeye çağrılmak yerine gece operasyon yapar gibi gözaltına alır.

"BU SİYASİ OPERASYONUN ADI DA ADIM ADIM OTORİTERLEŞME"

Biz burada ne gazetecilik etiği açısından ne habercilik açısından ne de yargı üzerinden bir değerlendirme yapamayız. Açık bir kaynaktan alınan bilgi internet gazetemiz tarafından haberleştirilmiştir. Benzer haberler farklı yerlerde yayınlanmıştır. Ne kadar tanıdık değil mi? Ama bu haber ne hikmekse BirGün'de yayınlandı diye 3 arkadaşımız gözaltında şu an ve bunu da terörle ilişkilendirmeye çalıştılar, hep yaptıkları gibi.

Bu bir siyasi operasyonun parçası. Bu siyasi operasyonun adı da adım adım otoriterleşme. Türkiye'yi karanlık bir tünele sokmaya çalışıyorlar. Kimsenin hakkını arayamadığı bir Türkiye olsun istiyorlar.

"BU TOPRAKLAR ÇOK PADİŞAH, KRAL, SAVCI, HAKİM GÖRDÜ"

Kuşkusuz BirGün Gazetesi'nin bu baskıdan kendini kurtarması mümkün değil. Biz kurulduğumuz günden beri AKP'nin Türkiye'yi adım adım otoriter islamcı bir devlet haline getirmesine karşı mücadele edenlerin sesi olmaya çalıştık.

Bu topraklar çok padişah, kral, savcı, hakim gördü. Şu anda hiçbirinin ismi hatırlanmıyor. Ama bu şahlara, krallara, yargıçlara direnenlerin ismi tek tek hafızalarımızda. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Eşitlik için mücadele edenlerin sesi kısılamayacak.

"BU BİR MEYDAN OKUMAYSA KABUL ETTİK; SUSMAYACAĞIZ"

Açık bir savaş ilanı gibi duruyor ortalıkta olup bitenler. Ya biz susacağız, olan bitene sessiz kalacağız ya da bütün gücümüzde örgütlü bir şekilde itiraz etmeye devam edeceğiz. Ya onlar kazanacak ya bizim aydınlık Türkiye idealimiz kazanacak. Biz sonuna kadar buralardayız, yazmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bir meydan okumaysa bu meydan okumayı kabul ettik, ve biz de meydan okuyoruz; susmuyoruz, susmayacağız, vardık var olacağız."

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SOL PARTİ: BU HALK SİZE TESLİM OLMAZ!

Çağlayan'daki buluşmaya çağrı yapan SOL Parti, "Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

SOL Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz! Basın meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve BirGün okurları ile birlikte bugün saat 15.00’da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Bu halk size teslim olmaz!" denildi.

Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz!



Basın meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve BirGün okurları ile birlikte bugün saat 15.00’da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız.



Bu halk size teslim olmaz! pic.twitter.com/0p6rEm6nGc — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) February 9, 2025

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BİRGÜN OKUR İNİSİYATİFİ BURSA, ANKARA, UŞAK İZMİR'E ÇAĞRI YAPTI

BirGün Okur İnisiyatifi de gözaltılara tepki için bugün Ankara, İzmir, Bursa ve Uşak'ta bir araya gelecek.

İzmir'de saat 18.00'de İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak BirGün okurları, Ankara'da da saat 16.00'da Sakarya Caddesi'nde bir araya gelecek.

Uşak'taki dayanışma buluşması saat 15.30'da Tiritoğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Okurlar Bursa'da ise 17.30'da Fomara Meydanı'nda buluşacak.

ÇGD ANKARA ŞUBESİ: BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ankara'daki buluşmaya çağrı yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin X hesabından yaptığı açıklamada, "BirGün Gazetesi’nden üç meslektaşımız gazetecilik yaptıkları için gözaltında! Halkın haber alması için mesleğimizi yapmaya devam edecek, baskılara boyun eğmeyeceğiz! Bugün saat 16.00’da bir kez daha “Gazetecilik suç değildir” demek için Sakarya Caddesi’nde olacağız" denildi.

BirGün Gazetesi’nden üç meslektaşımız gazetecilik yaptıkları için gözaltında!



Halkın haber alması için mesleğimizi yapmaya devam edecek, baskılara boyun eğmeyeceğiz!



Bugün saat 16.00’da bir kez daha “Gazetecilik suç değildir” demek için Sakarya Caddesi’nde olacağız. pic.twitter.com/5fpeZXUBZT — ÇGD Ankara Şubesi (@cgdankara) February 9, 2025

SOL PARTİ ESKİŞEHİR’DE SOKAĞA ÇIKACAK

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü de basın özgürlüğüne sahip çıkmak için bugün saat 17.30'da Kanatlı AVM önünde toplanma çağrısı yaptı.

Eskişehir İl Örgütü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Eskişehir’de bugün 17.30’da Kanatlı AVM önünde buluşuyoruz. BirGün halktır, susturulamaz!" denildi.