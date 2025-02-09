Basın meslek örgütleri, sendikalar ve okurlarımızdan gözaltılara karşı İzmir'de eylem çağrısı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

18.00'E ÇAĞRI YAPILDI

Basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve BirGün okurları, BirGün Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgün.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki göstermek için çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda bugün saat 18.00'de İzmir Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelinecek. Buluşmada, hukuksuz gözaltılara karşı açıklama yapılacak.