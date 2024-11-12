Basın meslek örgütlerinden Bahçeli'ye tepki

Basın meslek örgütleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteyi Hilal Köylü'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

MHP'nin bugünkü grup toplantısının ardından kendisine soru soran gazeteci Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği "Mesleği bırak" ifadelerine ilişkin DİSK Basın-İş Sendikası açıklama yaptı.

Bahçeli, "Erdoğan ile görüş ayrılığınız var mı?" diye soran gazeteciye sinirlendi, "Mesleğini bırak" dedi! — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 12, 2024

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meslektaşımız Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği sözler Köylü’nün şahsında tüm gazetecilere yöneliktir. Mesleğimiz tam olarak budur. Gazeteciler, kişileri rahatsız edebilecek soruları kamu adına sorar ve cevap bekler. Mesleğimizin üstümüze görev olarak biçtiği bu sorumluluğu yapmaya ve siyasetçilerin hoşuna gitmeyebilecek soruları sormaya devam edeceğiz. Meslektaşımıza ve mesleğimize yönelik söylenen bu sözleri ve bu tavrı kabul etmiyoruz!" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meslektaşımız Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği sözler Köylü’nün şahsında tüm gazetecilere yöneliktir.



Mesleğimiz tam olarak budur. Gazeteciler, kişileri rahatsız edebilecek soruları kamu adına sorar ve cevap bekler.



Mesleğimizin üstümüze… pic.twitter.com/dZQwXmOTYM — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) November 12, 2024

TGC: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sosyal medya hesabından açıklama yaparak Bahçeli'ye tepki gösterdi.

TGS'nin açıklamasında, "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, görevi gereği kendisine soru yönelten gazeteciye verdiği cevap, ne siyasetçi-gazeteci ilişkileri çerçevesinde ne de asgari nezaket çerçevesinde kabul edilebilir değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üstelik de demokratik parlamenter sistemin sembolü olan TBMM çatısı altında gazeteci azarlamak, Bahçeli’nin demokrasinin gerektirdiği hasletleri unuttuğunun göstergesidir."

TGS açıklamasında, "Gazetecilerin görevi kamu yararını gözeterek merak etmek ve soru sormak, siyasetçilerin üzerine düşen de hoşlarına gitsin veya gitmesin bu sorulara anlamlı cevaplar vermektir. Gazeteci, siyasetçinin rakibi veya hiyerarşik bir ilişki kuracağı astı değildir" ifadeleri kullanıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, görevi gereği kendisine soru yönelten gazeteciye verdiği cevap, ne siyasetçi-gazeteci ilişkileri çerçevesinde ne de asgari nezaket çerçevesinde kabul edilebilir değildir.



Üstelik de demokratik parlamenter sistemin sembolü olan #TBMM çatısı altında… pic.twitter.com/gncJpsh589 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) November 12, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında gazeteci Hilal Köylü'nün sorduğu "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna sinirlenerek "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" yanıtını vermişti.