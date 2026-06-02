Basın meslek örgütlerinden çağrı: “Gazetecilere Özgürlük” için adliye önünde buluşulacak

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) de aralarında bulunduğu çok sayıda basın meslek örgütü, “Gazetecilere Özgürlük” çağrısıyla ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebini yinelemek ve BirGün muhabiri İsmail Arı’nın duruşmasını takip etmek üzere 5 Haziran’da Ankara Adliyesi önünde buluşulacağı duyuruldu.

Basın meslek örgütleri, gazetecileri ve halkın haber alma hakkını savunan yurttaşları dayanışmaya çağırarak, saat 13.00’te yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısında bulundu.

AÇIKLAMA SONRASI İSMAİL ARI'NIN DURUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Ortak açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yer aldı.

Meslek örgütleri çağrısında, gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışmayı büyütme ve halkın haber alma hakkını savunma çağrısı yaptı. Basın açıklamasının ardından BirGün muhabiri İsmail Arı’nın Ankara Adliyesi’nde görülecek duruşması izlenecek.