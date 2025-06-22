Basın meslek örgütlerinden Fatih Altaylı tepkisi

Gazeteci Fatih Altaylı''nın kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla dün gözaltına alınmasına basın meslek örgütlerinden tepki geldi. Altaylı bugün adliyeye sevk edilirken, yapılan açıklamalarda "Meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır" denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından hedef gösterilmesinin ardından "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gazetecilerin hedef gösterilmesini, hedef gösterilen gazetecilerin hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa gazetecilik de yapılamaz. Fatih Altaylı derhal serbest bırakılsın."

Gazeteci #FatihAltaylı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından hedef gösterilmesinin ardından "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Gazetecilerin hedef gösterilmesini, hedef gösterilen gazetecilerin hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.… pic.twitter.com/wja3Z5Opmj — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 22, 2025

ÇGD: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Çağdaş Gazeteciler Derneği''nin (ÇGD) açıklamasında ise şunlar belirtildi:

"Mesleğimizin ifade özgürlüğü başta olmak üzere güvencesizlik, baskı ve sansürle kuşatıldığı koşullar, her geçen gün daha da ağırlaşmakta, eleştirel ve bağımsız gazetecilik çabaları tümden boğulmaya çalışılmaktadır.

İktidarın, kendisine yönelik her türlü eleştiri, yorum ve habercilik faaliyetini hedef alması; halkın haber alma hakkına doğrudan bir müdahaledir ve asla kabul edilemez.

Siyasi iktidarın hukuku ve demokratik ahlakı yok sayarak yürüttüğü saldırıların bugünkü hedefi de Fatih Altaylı olmuştur. Örgütümüzün ilkeleri gereği her koşulda, herkesin ifade özgürlüğünün yanında durduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Bağımsız ve eleştirel gazetecilik bayrağını daha da yükseltmeye, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha tüm ilgililere duyuruyoruz.”

Mesleğimizin ifade özgürlüğü başta olmak üzere güvencesizlik, baskı ve sansürle kuşatıldığı koşullar, her geçen gün daha da ağırlaşmakta, eleştirel ve bağımsız gazetecilik çabaları tümden boğulmaya çalışılmaktadır.



İktidarın, kendisine yönelik her türlü eleştiri, yorum ve… — ÇGD (@cgdgenelmerkez) June 22, 2025

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN BİR TEHDİTTİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın sözlerinin "basın özgürlüğüne tehdit" denildiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) açıklamasında şunlar denildi:

"Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke içinde 159. sıraya yer alıyor. Haksız gözaltı, tutukluluk, adli kontrol uygulamaları ve ekonomik baskılar, medya özgürlüğünü ortadan kaldıran başlıca tehditler olarak karşımıza çıkıyor.Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre; gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta kamu otoritelerine karşı olan sorumluluğu olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi sadece mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Gazetecilerin önce kamuoyunda tehdit edilerek, akabinde yargıyı kullanarak sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir.Son olarak bunun bir örneğini daha yaşadık. Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025’te youtube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki evine gelen ekipler tarafından 21 Haziran 2025 Cumartesi gecesi gözaltına alındı.

Yotube’daki yayının kasıtlı olarak bir bölümünün alenen yayılarak, paylaşılarak bağlamından koparıldığı ve sosyal medyada Fatih Altaylı’nın hedef gösterildiği anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanının tehdit edildiği iddiasıyla gözaltına alınması meslektaşımıza yapılan bir haksızlıktır.Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmadan önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ‘suyun ısınıyor’ diye açıklama gelmesi ise basın özgürlüğü açısından bir tehdittir. Kabul edilemez. Meslektaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."