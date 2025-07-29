Basın meslek örgütlerinden Filistinli gazetecilere destek

Kutay TOKER

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken 7 Ekim 2023’ten bu yana sahada haber takibi yapan 225 gazetecinin Tel Aviv’in saldırıları sonucu yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor. İstanbul’da bulunan İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütleri, haber takibi yapan gazetecilerin İsrail tarafından katledilmesini protesto etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş tarafından yapılan ortak açıklamada, “İnsani hukukun İsrail devletince çiğnenmesini ve 200’ü aşkın gazeteciyi öldürmesini kınıyoruz” denildi.

Basın meslek örgütleri adına açıklamayı okuyan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu “Onca Filistinli gazetecinin tam bir cezasızlık altında öldürülmesinin ardından şimdi de açlıkla yüz yüze getirilmesini kınıyoruz. Bizler uluslararası toplumun, canı pahasına habercilik yapmaya çalışan meslektaşlarımızı hedef gösteren İsrail’e karşı yaptırımsız kalmasına ve caydırıcılık göstermemesine isyan ediyoruz” diye konuştu.

“AÇLIK BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR”

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise Filistin’deki gazetecilere ve sivil halka desteklerinin devam edeceğine dikkat çekti.

Durmuş, açıklamada Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) Türkiye’ye gönderdiği mektubu okudu. EFJ’nin mektubunda “ Gazeteciler gerçeği dünyaya duyurmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Açlık bir silah olarak kullanılıyor, gazeteciler bilinçlerini, güçlerini ve iş yapabilme yeteneğini kaybediyorlar” ifadeleri yer aldı.