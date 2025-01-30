Basın meslek örgütlerinden gazetecilere yönelik gözaltı ve soruşturmalara tepki

Basın meslek örgütleri, "Basın Özgürlüğüne ve Gazeteciye Dokunma" çağrısıyla gazetecilere yönelik gözaltı ve soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TÜRKYAYBİR, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar: Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş arkadaşımız tuutklandı. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, Suat Toktaş'ın da bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz.

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral: Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Günümüzde sanatçıların, gazetecilerin gözaltına alınmaları, düşünce ve ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına karşıdır. Önce gözaltına gelip sonra delil üretmek bir alışkanlık haline dönüştü. Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremiyoruz.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş: AKP iktidarının gazetecilik faaliyetlerini suç gösteren politikaları iktidara geldikten beri aynı şekilde devam ediyor. Bu iktidar döneminde gerçeklerin peşinden koşan gazeteciler hep hedef alındılar, gözaltına alındılar, tutuklandılar ve yargılandılar. İktidar bu baskı politikalarından vazgeçmedi ama gazeteciler de gerçeklerin peşinden koşma aşkından vazgeçmediler. Halk TV'de çalışan meslektaşlarımızın son olarak yaşadığı baskı da bu gerçekleri topluma ulaştırma gayretinden ibarettir. Ama bu gayretin sonucunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk: İfade özgürlüğü en temel insan haklarından olmasına rağmen ihlaller ve engelelr bitmiyor. Bu engeller karşısında birlikte durmaya, birbirimize destek olmaya ve sansürün tüm topluma yayılan olumsuz etkilerini bertaraf etme çabalarımıza var gücümüzle devam etmeliyiz.

Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz: Sevgili Çetin Altan'ın 'Büyük Gözaltı'sı, 1972... Orada kendi gözaltısı, o gözaltı üzerinden bütün toplumun gözaltında hissetmesi ya da öyle düşünmesi anlatılır. Korkunun, sindirmenin ve baskının tek insanla başlayıp bütün topluma yayılabileceğini söyler. 52 yıl olmuş. 52 yıldır gelip geçen iktidarların yaptığı baskıların özeti bu aslında. 23 yıllık iktidar bizi karanlık, ıssız bir sokağa hapsetmek istiyor.