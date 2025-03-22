Basın meslek örgütlerinden polis şiddeti tepkisi: "Alışın, haber neredeyse orada olacağız"

Basın meslek örgütleri DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) polisin orantısız güç kullanması ve basın mensuplarını hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polis şiddeti bir kez daha gündemde.

Protestolarda eylemcilerin yanı sıra basın mensupları da şiddete maruz kaldı.

TGS'den yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenilerek "Basın mensuplarının zararlarını tazmin etmenizi ve kolluk güçlerine gazetecileri hedef almamaları, işlerini yapmalarına engel olmamaları yönünde talimat vermenizi bekliyoruz. Alışın artık; haber neredeyse, biz orada olacağız” denildi.

TGS: ALIŞIN ARTIK

TGS’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecileri hedef almayı bırakın! İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltısı sonrası yurt genelinde başlayan eylemlere polisin orantısız müdahalesi sırasında gazeteciler de kasten hedef alındı. Pek çok gazeteci mesleki kimlikleri anlaşıldığı halde ağır şekilde darp edildi, plastik mermiye maruz kaldı ve ekipmanları kırıldı. Fiziki müdahale ile işleri yapmaları engellendi.

Gazetecileri hedef almayı bırakın!



İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Sn. #Ekremİmamoğlu'nun gözaltısı sonrası yurt genelinde başlayan eylemlere polisin orantısız müdahalesi sırasında gazeteciler de kasten hedef alındı.



Pek çok gazeteci mesleki kimlikleri anlaşıldığı halde… pic.twitter.com/ujIiPB5gvl — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 22, 2025

Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Akgün, AFP Fotomuhabiri Yasin Akgül, Reuters Muhabiri Dilara Şenkaya, Bianet Muhabiri Ali Dinç, İlke TV Muhabiri Eylül Deniz Yaşar, Serbest Fotomuhabiri Kemal Aslan, Akit TV Muhabiri Serkan Okur, Serbest Gazeteci Rojda Altıntaş, Özgür Gelecek Muhabiri Yusuf Çelik şu ana kadar tespit edebildiğimiz isimler. Sn. İçişleri Bakanı, basın mensuplarının zararlarını tazmin etmenizi ve kolluk güçlerine gazetecileri hedef almamaları, işlerini yapmalarına engel olmamaları yönünde talimat vermenizi bekliyoruz. Alışın artık; haber neredeyse, biz orada olacağız.

DİSK BASIN-İŞ: GAZETECİLER DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: