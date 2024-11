Basın örgütlerinden Bakan Yerlikaya'ya tepki: "Gazetecilik suç değildir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri öncesinde çıkan gerginlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ANKA Haber Ajansı'nın kamerasına fiziksel müdahalede bulunmasına tepkiler sürüyor. Basın örgütleri, konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Gazetecilik suç değildir” diyen Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), şu açıklamayı yaptı:

“İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın örgütlü olduğumuz ANKA Haber Ajansı’nda çalışan meslektaşımızın kamerasına müdahale etmesi kabul edilemez. Gazetecinin görevi orada olmak, İçişleri Bakanı'nın görevi ise onun işini yapabilmesi. Tuzu daha fazla kokutmayın! Gazetecilik suç değildir!”

Olayı medya özgürlüğü açısından ‘dehşet verici’ olarak nitelendiren DİSK Basın İş Sendikası, şu paylaşımı yaptı:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ANKA Haber Ajansı'nın kamerasına fiziksel müdahalede bulunması medya özgürlüğü konusunda geldiğimiz nokta açısından dehşet vericidir. Hükümetin, özellikle de İçişleri Bakanının görevi medyanın özgür bir biçimde çalışmasının önündeki engelleri ortadan kaldıracak müdahalelerde bulunmakken, bugün bu görevde olan Ali Yerlikaya'nın, halkın haber alma hakkı için yayın yapan bir kameraya fiziksel müdahalesi kabul edilemezdir. Kameralar, siyasette olup biteni halkın öğrenmesinin bir aracıdır, özgürce çalışmaları gerekir. Bir kere daha hatırlatalım: Gazetecileri susturamazsınız, görüntüleri karartamazsınız. Gazetecilik suç değildir!”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇGD) ise şu açıklamayı yaptı:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devlet yetkililerinin her koşulda ve her ortamda koruması gereken basın özgürlüğü hakkını Meclis çatısı altında unutmuş ve ANKA kamerasına müdahale etmiştir. Bakan’ın bu davranışı hem mesleğimize hem kamuoyunun bilgi alma hakkına karşı kabul edilemez bir tutumdur. Siyasetçilerin son zamanlarda meslektaşlarımıza karşı gösterdikleri bu tür tavırlar dikkat çekici düzeye yükselmiştir. Görevi, yetkisi, etkisi ne olursa olsun herkes gazetecilere ve dolayısıyla halkın haber alma hakkına karşı saygılı olmak zorundadır. Her zaman “Özgür Basın” demeye devam edeceğiz."

