Basın örgütlerinden RTÜK Başkanı Şahin’in açıklamalarına tepki: İfade özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri zapturapt altına almaktan vazgeçin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bugün ana haber bültenleriyle ilgili yaptığı açıklamaya TGC ve ÇGD’den tepki geldi. TGC, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de gazetecilik mesleğine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son olarak haber bültenlerinin vatandaşları karamsarlığa düşürdüğünü iddia etmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerinde vatandaşların karamsarlığa düşürülmek istendiğini ve ülkede olumlu olaylar yaşanmadığı algısının yaratıldığını, spikerlerin ve sunucuların kendi siyasal görüşlerini içeren yorumlarda bulunduklarını belirtmiştir. Ebubekir Şahin’in karamsarlık yaratma iddiasıyla 6112 Sayılı Kanuna dayanarak üst sınırdan ceza uygulanacağını dile getirmesini kabul etmiyoruz.

KANUNUN AMACI BASIN VE DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANMASIDIR

6112 Sayılı Kanunun amacı kanunda yazılı olduğu üzere basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün sağlanmasıdır.Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir toplumsa, kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmanın basının varlık nedeni olduğu bilinmelidir. Halkı olumsuz etkileyen, kamu yararını zedeleyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak, bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Anayasa’nın 28’inci ve 5187 sayılı Basın Yasası'nın 3’üncü maddesi de basının bu görevini düzenler. Haber gerçekse, haber güncelse, yayınlanmasında kamu yararı varsa, içerik doğru ifade ediliyorsa gazeteciler için bu haber yapılır, yayınlanır, sunulur ve yorumlanır.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SADECE LEHTE OLAN OLAYLAR İÇİN DEĞİL, RAHATSIZ EDEN FİKİRLER İÇİN DE UYGULANIR"

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü sadece lehte olan, haberler, fikirler için değil, aynı zamanda muhalif olan, çarpıcı gelen, rahatsız eden haberler ve fikirler için de uygulanır. Bunlar, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni referans göstererek bu özgürlüklerin görev ve sorumluluk yüklediğini de açıklamalarımızda sıklıkla vurguluyoruz.

"RTÜK'ÜN TOPLUMDA ÇOK SESLİLİĞİ, YURTTAŞLARIN HABER ALMA HAKKINI VE KAMU YARARINI GÖZETMESİ GEREKİR"

İktidara yakın olmayan TV ve radyo kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdüren RTÜK’ü basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz."

ÇGD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki; adı sansür, ceza ve yasak dışında herhangi bir kelime ile anılmayan RTÜK'ün Başkanı şimdi de haber bültenlerine takmış. Anayasa, kanunlar çok açıktır basın özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri zapturapt altına almaktan artık vazgeçin! Basın ve ifade özgürlüğü sadece bir kesimin olumlu görüşleri için değil her türlü fikir için gerekliliktir. Mesleğimizin içindeki yaşanabilecek etik tartışmaları kendi sansürcü yaklaşımınıza bahane etmeyin, halkın haber alma hakkına müdahale hevesinizden vazgeçin!"