Basın özgürlüğü gününde yine kara cezalar

Haber Merkezi

Muhalefeti sindirmeye çalışan Saray yönetimi, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle de muhalif medyayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. RTÜK, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde TELE1'e 5 gün karartma cezası verdi. TELE1'e bir yıl içerisinde ceza verilmesi halinde lisans iptali gündeme gelecek.

Cezanın gerekçesi olarak, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.

Yanardağ'ın FETÖ’ye ilişkin “siyasal İslamcı örgütlenme” tanımlamasıyla “İslam inancı/darbe bağlantısı” kurmaya “…15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum… İktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi. Sonra o darbeyi ne güzel bastırdık diye bize bayram yaptırmaya çalışıyor” ifadesiyle “Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü değersizleştirmeye çalıştığı, bu durumun halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebileceği" gerekçesiyle, 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verildi. Kurul ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması ile ilgili basın toplantısının canlı yayınında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. …Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın...” ifadelerinin, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle, hem Halk TV hem de TELE1'e yüzde 3’er idari para cezası uyguladı.

LİSANS İPTALİ KISKACI

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından TELE1'in de lisans iptali kıskacına girdiğini söyledi. Keser, "Bu tabloyu, demokratik bir toplumla bağdaştırmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.