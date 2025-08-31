Basın özgürlüğüne bir darbe daha: TELE1 ekranı karartıldı
TELE1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece karartıldı. TELE1 ekranı 5 gün kapalı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da TELE1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.