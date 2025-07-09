Basın özgürlüğüne darbe: Sözcü TV, 10 gün süreyle karartıldı

Sözcü Televizyonu, RTÜK'ün verdiği kararın ardından 09.07.2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldı. Son anlarında ekran yüzlerini, reji ekibini ve yöneticilerini ekrana alan Sözcü TV, siyah beyaz yayın yaptı.

Sözcü TV, karartılmasına kısa bir süre kala son dakikalarında siyah beyaz yayın yaptı. Son yayında yazarlar, gazeteciler, sunucular ve reji ekibi stüdyoda yer aldı.

Konuşmalarda basın özgürlüğünün savunulmaya devam edileceği ve yayın çizgisinin korunacağı vurgulanırken basına yönelik baskılar da eleştirildi.

Öte yandan Sözcü TV'nin yalnız olmadığı, Sözcü gazetesi ve internet portalı da olduğu anımsatıldı ve destek çağrısında bulunuldu.

Gün içinde de pek çok siyasetçi ve izleyici Sözcü TV'ye destek ziyaretleri gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın ardından ise Ankara 25. İdare Mahkemesi, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurmuştu ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararıyla durdurma kararı iptal edildi. Böylece Sözcü TV yayınlarının 9 Temmuz gecesi saat 00.00 itibarıyla 10 gün boyunca durdurulmasına karar verildi.