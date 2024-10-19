Basın özgürlüğüne darbe: TSYD’ye kayyum atandı

SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD), Mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’daki usulsüzlük iddiaları nedeniyle kayyum atandığı duyuruldu.

İstanbul’da düzenlenen seçimli genel kurulda Anadolu’dan gelen üyelerin oy kullanma sürecine ilişkin usulsüz davet iddiaları, seçim sonuçlarının meşruiyetini tartışmaya açtı.

Sosyal medya aracılığıyla dile getirilen şikayetlerin ardından, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki ihtimal ön plana çıkıyor: Mevcut Başkan Oğuz Tongsir ya görevine iade edilecek ya da dernek, seçimleri yeniden düzenlemek zorunda kalacak.

Oğuz Tongsir’in, hakkında başlatılan soruşturmaya itirazları devam ederken, son kararın sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacağı öğrenildi.

Tongsir gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu’dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini alacaktır. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla."