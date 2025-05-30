Basın özgürlüğüne ‘hançer’ gibi kararlar

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında başlayan protesto gösterilerinin Sözcü TV ekranlarında canlı yayınlanmasını gerekçe göstererek 27 Mart’ta kanala 10 günlük yayın durdurma cezası verdi. Karar bu hafta Sözcü TV’ye tebliğ edildi. RTÜK, cezanın 1 Haziran Pazar günü itibarıyla uygulanmasını talep etti.

Sözcü TV, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmaması hâlinde 1 Haziran’dan itibaren 10 gün boyunca yayın yapamayacak. Bu süre içinde kanalda yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yer alacak. RTÜK’ün verdiği bu ceza, lisans iptalinden önceki en ağır yaptırım olarak değerlendiriliyor. Aynı maddeden bir kez daha ceza alınması hâlinde kanalın yayın lisansının iptal edilmesi gündeme gelecek.

CEZALAR SÜRÜYOR

Sözcü TV’nin karartması konuşulerken RTÜK bu kez Halk Tv ve TELE1’e para cezası verdi. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "RTÜK, Taşyapı’ya kalkan oldu. Taşyapı Firması sahibi Emrullah Turanlı’nın İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” ifadelerini görmezden gelen RTÜK, firmanın şikayeti üzerine Halk TV’ye ceza kesti. Halk TV’ye 2, Tele 1’e bir yaptırım uygulandı" dedi. Halk TV’ye; Taşyapı Firması sahibi Emrullah Turanlı’nın İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” ifadelerinin değerlendirildiği “Açıkça” programında; program konuklarının Taşyapı firmasının projeleri ile ilgili yorumları, “haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi ve yüzde 3 idari para cezası verildi."

Şişli’nin kalbine saplanan hançerin sahibi olan bu şirket” ifadesi ihlal gerekçelerinden biri olurken, hançer metaforunun eleştiri sınırını aştığı savunuldu. Ayrıca Halk TV’ye; “Neden Sonuç” programında İbrahim Kahveci’nin "Bu iktidar bilimi sevmiyor, pozitif bilimi sevmiyor", "Üniversitede kalite kalmadı. Kadavra görmeyen doktor yetiştiriyorsun" ifadeleri "Haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" ilkesinin ihlali sayıldı ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

TELE 1’e; Sunucu Musa Özuğurlu’nun, RTÜK ve kamu bankalarının reklam dağıtımı ile ilgili değerlendirmeleri, "eleştiri sınırını aştığı ve kurumları küçük düşürücü olduğu" gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Kurul ayrıca, tele alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV’ye ve haksız çıkar sağladığı gerekçesiyle Yıldız EN TV’ye de 6112 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.