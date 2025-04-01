"Basın özgürlüğünü hedef alan uygulamalar, demokratik değerlere ve temel insan haklarına açıkça aykırıdır"

Yurttaş Birlikteliği Grup Sözcüsü Şenal Sarıhan, "Gazetecilere yönelik hukuka aykırı tutuklamalar, gözaltılar, adli kontrol tedbirleri ve mahkumiyetler, artık bireysel hukuki süreçler olmaktan çıkıp, sistematik bir baskı aracına dönüşmüştür. Basın özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar, demokratik değerlere ve temel insan haklarına açıkça aykırıdır" dedi.

Yurttaş Birlikteliği Grup Sözcüsü Sarıhan, RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına uyguladığı cezalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bağımsız medyanın susturulması, toplumun haber alma hakkının gasbedilmesi anlamına gelir. Gazetecilere yönelik hukuka aykırı tutuklamalar, gözaltılar, adli kontrol tedbirleri ve mahkûmiyetler, artık bireysel hukuki süreçler olmaktan çıkıp, sistematik bir baskı aracına dönüşmüştür. Basın özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar, demokratik değerlere ve temel insan haklarına açıkça aykırıdır.

Bağımsız medyaya yönelik baskının en somut örneklerinden biri, RTÜK'ün aldığı cezai kararlardır. Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verilmesi, Halk TV, Tele 1’e beşer kez program durdurma yaptırımı uygulanması ve NOW TV'ye de yüzde 2 idari para cezası verilmesi yalnızca medya kuruluşlarını değil, doğrudan halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Bu cezalar, kamuoyunun bilgiye erişimini kısıtlayarak ifade özgürlüğüne yönelik sistematik baskının giderek arttığını açıkça ortaya koymaktadır.

Yurttaş Birlikteliği olarak, basın özgürlüğünün, halkın özgürlüğü olduğu bilinci ile yetkilileri, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz."