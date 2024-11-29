Basın özgürlüğünün sınırı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda, İletişim Başkanlığı’na yönelik eleştiriler damgasını vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Türkiye’nin marka değerini yükseltme” iddiasıyla kurulan İletişim Başkanlığı’nın gazetecileri infaz etme kurumuna dönüştüğünü söyledi.

İktidarın kurduğu medya düzenini eleştiren Bulut, “İletişim Başkanlığı, hoşuna gitmeyen, iktidarı eleştiren bir haberi sosyal medya aracılığıyla hedef gösteriyor, savcılık emir telakki edip gazeteciyi sabahın köründe evinden gözaltına aldırıyor, hâkim de tutuklayarak haberin gereğini yapıyor” diye konuştu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI ERDOĞAN

İktidarın medyaya yönelik baskı aparatlarının yalnızca iktidara muhalif yayınlar yapan kurumların muhabirlerine yönelik işletildiğini kaydeden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede basın özgürlüğünün sınırı Erdoğan ve iktidarına dokunana kadar. O sınır geçildi mi ortada ne basın özgürlüğü kalıyor ne de gazetecinin güvenliği. Meclis kürsülerinden medya kuruluşları, gazeteciler isim verilerek tehdit ediliyor. Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’a, ‘Halkı yanlış yönlendirdiği’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 2023’te görülen 183 ceza davasında 340 gazeteci yargılandı. Toplam 102 davada yargılamaya devam edilirken,81 davada karar açıklandı. Gazetecilere toplamda 47 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ülkede bu anlayışla hiçbir kulis haberi yazılamaz.”

TRT’NIN TARAFLI YAYINLARI

TRT’nin seçim döneminde taraflı yayın yaptığını da savunan CHP’li Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayın taramalarında Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyesinin CHP’li adayları TRT’de hiç haber olmadı. AKP adayları hem canlı yayınlar hem haber bültenleri ile sürekli ekranlara taşındı. 1 Ocak ile 10 Şubat arası AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrılan süre bin 945 dakika. Genel Başkanımız Özgür Özel ve partimize ayrılan süre 25 dakika. CHP hakkında, 86 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT’nin yaptığı haberler de malumunuz pek olumlu olmuyor. Belediye Başkan adaylarımız Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay’a TRT’de ayrılan süre sıfır.”