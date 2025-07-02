Basın yayın cemiyet, sendika ve derneklerinden açıklama: Şiddete yönlendiren söylemleri büyük kaygıyla izliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği gündemdeki olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan biz basın, yayın ve yazar örgütleri olarak, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen hedef gösterme, saldırı ve şiddete yönlendiren söylemleri büyük kaygıyla izliyoruz... Tüm tarafları, düşünceyi şiddetle bastırmaya çalışan bu tehdit dilini reddetmeye, sorunları barışçı bir dil ile çözmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan biz basın, yayın ve yazar örgütleri olarak, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen hedef gösterme, saldırı ve şiddete yönlendiren söylemleri büyük kaygıyla izliyoruz.

"TÜM TARAFLARI, DÜŞÜNCEYİ ŞİDDETLE BASTIRMAYA ÇALIŞAN BU TEHDİT DİLİNİ REDDETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Basın ve düşünceyi ifade, yayınlama özgürlükleri, çoğulcu demokrasinin temel taşlarındandır. Tüm toplumsal kesimlerin hassasiyetleri, görüşleri bağlamında sorunların şiddet yoluyla değil, iletişim yoluyla çözülebilmesi barışçıl toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır. Fikirlerin, eleştirilerin, özellikle de mizahın suç unsuru olarak gösterilmesi, fiziki şiddete yol açılacak ortam yaratılması herkese yönelik baskı ortamını derinleştirmekte, toplumun ortak yaşam zeminine onarılamayacak zararlar vermektedir. Tüm tarafları, düşünceyi şiddetle bastırmaya çalışan bu tehdit dilini reddetmeye, sorunları barışçı bir dil ile çözmeye davet ediyoruz.

"MADIMAK’TA KAYBETTİĞİMİZ CANLARI UNUTMUYORUZ"

Bugün 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan ve 33 aydının hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümü. Katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anarken, Madımak’ta can alan nefretin farklı düşünceleri, inançları ve ifadeleri düşmanlaştıran zihniyetin toplumda ne kadar ağır bir yaraya neden olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Madımak’ta kaybettiğimiz canları unutmuyor, benzer nefret iklimlerinin yeniden filizlenmesine karşı, her zaman basın ve düşünceyi ifade ile yayınlama özgürlüğünden yana olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Tüm meslektaşlarımızı her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu zor zamanda da Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne ve Türkiye Yayıncılar Birliği Yayıncılık İlkeleri'ne uygun davranmaya davet ediyoruz.”