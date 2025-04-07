Başına ağaç parçası düşen orman işçisi yaşamını yitirdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başına ağaç parçası düşen orman işçisi yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Gökpınar köyü Karakışla mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Salih Demir’in (50) başına ağaç parçası düştü. Yere yığılan Demir’i gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.