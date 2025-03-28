Basına karartma!

Haber Merkezi

Saray rejimi anayasal haklarını kullanan yurttaşları gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına almaya çalışırken diğer yandan bunları izleyiciye aktaran muhalif medyaya yönelik yaptırımlarına da devam ediyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 27 Mart’taki Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara en ağır cezalar çıktı.

SZC TV 10 GÜN KAPALI

SZC TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda "halkın kin ve düşmanlığa teşvik" edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak.

HALK TV VE TELE 1’E CEZA

Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda "halkın kin ve düşmanlığa teşvik" edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.

Tele 1’e "Haber 13" programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda "halkın kin ve düşmanlığa teşvik" edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.

ORTA SAYFA DA HEDEFTE

Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin "hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı" yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi. Orta Sayfa programının bütünlüğüne bakıldığında "şiddete karışmamak", "demokratik tepkilerden yana olmak" gibi birçok konu konuşulmasına rağmen kurul ceza vermeyi tercih etti.

ALTAYLI VE FLU TV’YE SÜRE

RTÜK ayrıca Fatih Altaylı ve Flu TV’nin Youtube yayınlarına, RTÜK’ten yayın lisansı alması için 72 saat süre tanıma kararı aldı.

RTÜK Üyesi Necdet İpekyüz, medyanın bu tip cezalarla susturulamayacağını belirterek "RTÜK gibi düzenleyici kurumların cezalarında adil olması lazım. Birilerine ceza verip birilerine vermeyince basın özgürlüğü olmuyor" dedi. Bir diğer RTÜK Üyesi Tuncay Keser de "Anayasa, RTÜK Kanunu paspas, tek sesli medya için her yol mubah" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER SERBEST

Öte yandan Saraçhane eylemlerini izlediği için 25 Mart’ta tutuklanan Gazeteci Zeynep Kuray, Foto Muhabiri Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildi. Bununla beraber İzmir'de Gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Barut da serbest bırakılanlar arasındaydı. Saraçhane’de gözaltına alınan Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest bırakılırken, Youtube kanalı Flu TV’nin kurucusu ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı.

DÜŞMANLIĞA SON VERİN

Basın meslek örgütleri gazetecilerin tutuklanması ve basına yönelik baskıları kınayarak, medyaya yönelik düşmanca davranışlara son verilmesi istendi.

BBC MUHABİRİNE SINIR DIŞI

İstanbul'da protestolarını takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, dün otelinden gözaltına alındı. Lowen, 17 saat gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi.