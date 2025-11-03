Basına saldırılara karşı adliyeye

Haber Merkezi

Evrensel gazetesinin İzmir Temsilciliği’ne 13 Ağustos’ta yapılan silahlı saldırıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün saat 11.00’de İzmir 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davanın “Mala zara verme” suçundan açılmasına tepki gösteren Evrensel gazetesi İzmir Muhabiri Eda Aktaş, soruşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini belirtti. Failin sarhoş olduğu iddia edildiği ve “kasıtlı” hedef almadığı belirtildiğini söyleyen Eda Aktaş, bunun doğru olmadığının görüntülerle sabit olduğuna dikkati çekti.

Bir hedef gösterilmenin söz konusu olduğunu dile getiren Eda Aktaş, Tele 1’e kayyum atanmasına da değinerek şunları söyledi:

“Tele 1’e kayyum atanması da bu hedef göstermenin en ileri safhalarından biriydi. Gazeteciler yaptıkları haberlerden dolayı katlediliyor, hapishaneye atılıyor, ceza alıyor ya da Tele 1’de olduğu gibi işinden mesleğinden ediliyorlar.

Bu şekilde değerlendirmek lazım. Saldırılar ne ilk ne son olacak. Hiçbir zaman susturamadılar, susturamayacaklar da.”