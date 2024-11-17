Basına şiddet eylemine abluka

Ebru ÇELİK

Gazetecilere yönelik baskılar sürerken DİSK Basın-İş dün, Gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanması ve Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Veysi Akören’in kaçırılması girişimini protesto etti.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Taksim Tünel’de bir araya gelen basın emekçileri, polis şiddetini protesto etmek isterken polis ablukasına alındı.

Yapılan açıklamada konuşan Mezopotamya Ajansı muhabiri Diren Yurtsever, “Gazetecilere silah çekip Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Veysi Akören’i gözaltına almak isteyen ve kendini polis olarak tanıtan kişiler, çevredeki yurttaşların ve gazetecilerin tepkisi sonrası kaçtı.

DİSK Basın-İş Sendikası üyesi Furkan Karabay, haberinde anlattığı hukuksuzluğu yaşadı. Kamusal görevimiz olan gazetecilik mesleğini inatla yapmaya devam edeceğiz, gazetecilik suç değildir” dedi. Yeni Yaşam gazetesini stiklal Caddesi’nde yurttaşlara dağıtmak isteyen gazeteciler ablukaya alındı.

Haber takibi yapan BirGün muhabiri ve diğer basın emekçileri polisin sert müdahalesiyle ablukanın dışına çıkarıldı.