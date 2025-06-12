Başına tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde tomruk yüklü kamyondan düşen tomruğun başına isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü Törnük Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman işçisi olduğu öğrenilen Hamza Okan Özlü, tomruk yüklü kamyondan indirilen tomruklardan birinin dengesini kaybederek düşmesi ve başına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.