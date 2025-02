Başından vurulan diş hekimi hayata tutunamadı

İzmir’in Konak ilçesinde başından tabancayla vurulup ağır yaralanan diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, yaşam mücadelesinin 3’üncü gününde hayatını kaybetti.

Olay, 21 Şubat Cuma günü saat 16.20 sıralarında Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez’in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez’i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, Düşmez’in telefonunu alan saldırgan, ağır yaraladığı diş hekiminin videosunu çekip annesine gönderdi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesinin 3’üncü gününde hayatını kaybetti.



Tutuklandı

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2 çocuğumun biyolojik babası"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.’nin ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, diş hekimi Düşmez’in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını ileri süren M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan, iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA testi yaptıran baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine diş hekimi Düşmez’i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.