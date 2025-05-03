Basının özgür olmadığı Türkiye ve dünyada "basın özgürlüğü" günü kutlu olsun

HABER MERKEZİ

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye ve dünyaya basın özgürlüğünün tehlike altında olduğunu söyledi.

ATGB Başkan Recai Aksu tarafından yapılan açıklamada gazetecilere yönelik saldırıların son bulması istendi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VAR MI Kİ KUTLANSIN!

Başkan Aksu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de basın özgürlüğü var mı ki “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” nü kutlayalım? İktidarı ve onun politikalarını desteklemeyen onlarca gazeteci işinden oldu, AKP politikalarına yönelik en ufak eleştirileri nedeniyle gazetelerden, televizyon kanallarından kovuldu. Kritik davalarda alınan gizlilik kararları, iktidarı rahatsız eden haberlere getirilen erişim yasakları, RTÜK ve Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla hizaya çekmeler ve ekonomik baskılar ile gazetecilere sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davalar ve tutuklamalar Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün olmadığını gösteriyor.”

MÜCADELE EDENLER DE VAR

Her şeye rağmen kamuoyuna gerçeği ulaştırmaya çalışan gazetecilerin mücadelesi anlamlı ve önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Gazetecilerin yaptığı haberlerinin gözaltı ve tutuklama gerekçesi sayıldığı, sansürün ve otosansürün yaygınlaştığı bir Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün ne anlama geldiği çok açıktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugüne kadar yayınlanan ulusal ve uluslararası basın-yayın meslek örgütlerinin raporları, sürgün edilen, işsiz bırakılan, sansür ve otosansüre zorlanan ve yaşamı tehdit edilen gazetecilerin durumu, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünü yeterince ifade ediyor. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve susmayacağız.”

1993’TEN BU YANA KUTLANIYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı kararla “Basının demokrasiyi korumaktaki rolünü vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana çıkarmak ve dünyada basının sansür edildiği ülkelerdeki gazetecilerin durumuna dikkat çekmek” amacıyla 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edilmişti. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü aynı zamanda görevini yaparken öldürülen gazetecileri anmak ve ülkelerdeki yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla kutlanıyor.