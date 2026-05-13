Basının üzerindeki baskıya son verin

BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik hedef gösterilmesinin ardından Bursa’da kamu emekçisi olarak görev yapan babası Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırılmasına tepkiler büyüyor.

Gazetemiz BirGün, dün Toprak’ı hedef gösterenlere karşı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

BU SUÇ ORTAKLIĞIDIR

Suç duyurusu öncesi BirGün çalışanları, gazeteciler ve basın meslek örgütleri temsilcileri; Toprak ile dayanışma için adliye önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası adına konuşan Banu Tuna, Toprak ve babasıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Uğur Güç de "Bugün basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef halini almıştır. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hedef gösterme, yargı baskısı ve aileleriyle tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. Sarya Toprak da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle hedef alındı, dijital lince maruz bırakıldı. Sarya Toprak’ı hedef gösterenler, Gülistan Doku cinayetini işleyenlerle suç ortaklığı yapmaktadır. ‘Cinayete yardım ve yataklık’ TCK 39’a göre suçtur, gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı. DİSK Basın-İş’ten Alparslan Aydın ise "Toprak’ı ve babasına dayanışmalarımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı’ya ve onlarca hapishanede bulunan gazeteci arkadaşlarımıza dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu sadece BirGün’ü değil, tüm emekçi halkımızı ilgilendiren bir saldırı silsilesi" dedi.

‘SİSTEMATİK OLARAK HEDEF ALINIYORUM’

Muhabirimiz Sarya Toprak da "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu rejime biat etmeme kapasitesi olan dahi herkesi hedef alan, şeytanlaştıran bir rejimle karşı karşıyayız. Medyanın çoğunluğunu ele geçiren ve yandaş medyayı kendi fikirlerini yaygınlaştırmak, kendine düşman gördüğü herkesi şeytanlaştırmak için kullanan bir güruh var. Yeni Akit ve Zekeriya Say, beni ve ailemi 18 Nisan’dan beri sistematik olarak hedef alıyor. Kamu emekçisi olan bir KESK üyesi babamı, ‘marjinal örgütlerle sokağa dökülüyor, bir terörist’ diyerek kriminalize ediyor. Benim çalıştığım kurumu, yaptığım haberleri kriminalize ediyor. Burada topyekun bir saldırı var."

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Gazetemiz BirGün’ün yaptığı açıklamada, "Doku cinayetine dair haber sebebiyle muhabirimizin hedef alınması yalnızca haber alma hakkına yönelik bir saldırı değildir, bu saldırı kadınların yaşam hakkını savunanlara, kayıp kadın dosyalarının takipçilerine, kamunun gerçekleri öğrenme hakkına ve adalet arayışına yönelmiştir" denildi. "Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere açık bir gözdağıdır" denilen açıklamada, "Kadın cinayetlerinde, şüpheli ölümlerde, kayıp kadın dosyalarında kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir. Gazetecilik suç değildir! Bir gazeteciyi haberleri üzerinden susturamayanların, ailesini hedef alarak ‘gözdağı’ vermeye çalışması acizliktir. Toprak’ın ailesiyle birlikte hedef alınmasını kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.