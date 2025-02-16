‘Basit ama etkili önlemlerle ev kazaları önlenebilir’

EV kazalarının önlenebilir olduğu ve bu konuda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. “Yakup Çağ, 1-14 yaş arasındaki çocuklarda yaşanan ölümlerin başlıca nedeni ev kazaları ve yaralanmalar. Basit ama etkili önlemlerle bu trajedilerin önüne geçmek mümkün” diyerek ailelere önerilerde bulundu.

Çocukluk çağındaki kazaların büyük bir kısmı evde meydana geliyor. Ailelerin alacağı basit tedbirlerle bu kazaların büyük çoğunluğunun önlenmesi mümkün. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, ev kazalarının önlenebilir olduğu ve bu konuda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR

Çocukların doğaları gereği meraklı ve her zaman keşfetmeye yönelik bir iç güdüye sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çağ, “Merak, onları pek çok tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Özellikle 1-5 yaş arasındaki çocuklar, ev kazalarına karşı en riskli grupta yer alıyor. Bu yaş grubundaki çocuklar, hareketli ve enerjik olmalarıyla bilinirler. Ailelerin evde alacakları tedbirler oldukça önemlidir. Ayrıca, çocukların risk bilincinin henüz gelişmemiş olması ve deneyimsizlikleri de kazaların artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit bir tedbirsizlik bile, onların ciddi şekilde yaralanmalarına ya da hayati tehlikeye girmelerine yol açabilir” dedi.

EV KAZALARININ SIK GÖRÜLEN TÜRLERİ

Evdeki kazaların büyük bir kısmı zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, düşmeler, yanıklar ve boğulmalar gibi durumlar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çağ, “Elektrik prizlerine dokunmak, sıcak yüzeylere temas etmek ya da evdeki kimyasal maddeleri yanlışlıkla içmek gibi kazalar sıkça görülebiliyor. Özellikle evdeki küçük parçacıklı oyuncaklar, fındık, fıstık ve leblebi gibi kuruyemişler, temizlik malzemeleri ya da ilaçlar, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturabiliyor” diye konuştu.

AİLELERİN ALMASI GEREKEN TEMEL ÖNLEMLER

Çocukların evdeki kazalardan korunabilmesi için ailelerin alabileceği bazı temel önlemleri sıralayan Doç. Dr. Çağ, “Evde temizlik malzemeleri, ilaçlar ve petrol ürünlerinin çocuklardan uzak, kapalı alanlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Evdeki keskin kenarlı eşya ve mobilyaların çocukların zarar görmeyeceği şekle getirilmeleri oldukça önemlidir. Elektrik prizleri, çocukların ulaşamayacağı şekilde korunmalı ve eğer evde balkon bulunuyorsa, çocukların balkonlara çıkıp düşmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır. Çocukların uyuduğu odalarda mümkünse soba kullanılmamalı soba kullanılıyorsa, sobanın tamamen söndüğünden emin olunmalı ve sık sık kontrol edilmelidir. Çocuklar, özellikle su birikintilerinin bulunduğu ortamlarda büyük risk altındadırlar. Bu nedenle, küvet ve havuz gibi alanlarda çocukların sürekli gözlemlenmesi gerekir” dedi.

ZEHİRLENME VE BOĞULMA RİSKİNE KARŞI UYARI

Çocukların oyuncak seçimlerinde, küçük parçacıklı oyuncaklardan kaçınılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakup Çağ, ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Çağ, “Evde bulunan kibrit, çakmak gibi yangına sebep olabilecek malzemelerin çocuklardan uzak tutulması önemlidir. Çocukların evde oynarken kullandıkları eşyaların, keskin ve delici aletlerden arındırılmış olması da bir diğer önemli tedbirdir. Çocukların güvenliği için, evde bulunan tehlikeli maddeler ve nesnelerin sürekli kontrol edilmesi gerekir” diye sıraladı.

‘ÇOCUKLARINIZI GÜVENLİ BİR ORTAMDA BÜYÜTÜN’

Doç. Dr. Yakup Çağ, ailelere şu uyarılarda bulundu: “Basit önlemlerle büyük kazaların önüne geçebiliriz. Çocuklarımızı daha güvenli bir ortamda büyütmek, onların sağlıklı gelişimi için son derece önemlidir. Ailelerin, çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evin güvenliğini sağlamak adına aldıkları tedbirler, onların hayatını koruyabilir ve kazaları büyük ölçüde engelleyebilir.”