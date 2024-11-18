Basit suçlar kataloğa alınacak

Haber Merkezi

Hükümetin "cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçladığını" söylediği yargı paketinin hazırlıkları sürüyor. Kulislere göre pakette yasadışı kumar oynayanların cezasının "kabahat" değil "suç" olarak düzenlenmesi planlanıyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre pakette sadece, denetim serbestlik şartları ve iyi hâlle ilgili hükümler yeniden belirlenirken basit olarak tanımlanan bazı suçların cezalarının da artırılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemelerle ‘Basit suç’ olarak nitelendirilen bazı suçların da ‘Katalog suç’ kapsamına alınması planlanıyor. Böylece her suçun mutlaka belli oranda ‘Yatarı’ olacak ve denetimli serbestlik şartları bir süre hapiste kaldıktan sonra işletilecek.