Başka bir sağlık sistemi mümkün

HABER MERKEZİ

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve tabip odalarının 25 Şubat’ta İstanbul’dan başlattığı 'Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, dün 'Büyük Hekim Buluşması' için Ankara’da buluştu.

Sağlık çalışanlarının taleplerini ve sağlık sistemindeki sorunları gündeme getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik 'Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün' sloganıyla gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda, hekimler sağlık sistemindeki sorunları tartışarak çözüm önerilerini dile getirdi. Forumun açılış konuşmasını yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, şunları söyledi: ''İstanbul’dan 25’inde başladık. Yol üzerindeki illerde hekimlerle, sağlık emekçileriyle, halkla, grev yapan işçilerle buluştuk. Programın temel bir özelliği vardı. O da sağlığın piyasalaşması ve ticaretin konusu haline getirilmesi. Bunu yaparken özel sektöre kamudan ciddi kaynak ayrıldığını gördük. 2002 yılından 2022 yılına kadar özel sektörün başvuru sayısını sekiz kat arttığını görüyoruz. Aynı sürede kamu hastanelerine başvuru sayısının da üç kat civarında arttığını söyleyebiliriz. Yatak sayısı özel sektörde 4.5 kat artarken kamu sektörünün bu süre içerisinde sadece büyük hastanelere rağmen 1.5 kat arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu rakamların kaynakların nereye ayrıldığını çok güzel gösterdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Sağlığın para kazanılacak bir alan olmadığını ve sağlığın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Azap, şöyle devam etti: “Sağlık sistemi esas olarak toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, insanların daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için örgütlenmelidir. Merkezine sağlığı değil hastalığı koyuyorlar. Asıl ticaretin konusu olan da bu. Bu ülkede başka bir sağlık sistemi mümkün.”