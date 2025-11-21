“Başka Hayat” prömiyerini yaptı, gösterimlerine devam ediyor

Oyuncu Cem Uslu’nun kaleme alıp sahneye taşıdığı ‘‘Başka Hayat’’, 11 Kasım Salı akşamı prömiyerini DasDas İstanbul'da gerçekleştirdi.

Bugüne kadar sahnede sergilediği performanslarla birçok ödül kazanan Cem Uslu, Başka Hayat ile kendi sanat yolculuğunun yeni dönemeçlerinden birine imza atıyor.

Uslu bu oyununda kendi elleriyle yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adamın, yalnızlıkla, suçlulukla ve akılla sınanan iç dünyasını sahneye taşıyor.

Gerçek ile hayalin, umut ile çöküşün iç içe geçtiği bu hikâyede Uslu, insanın hem yıkımına hem de yeniden var oluşuna tanıklık ettiriyor.

BİLETLER SATIŞTA

Duyurulmasının ardından sezonun merak edilen oyunlarından biri olan Başka Hayat, 26 Kasım Çarşamba Baba Sahne ve 12 Aralık Cuma DasDas ve seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

Oyunun tüm biletleri ise babasahne.com, Biletinial, Mobilet ve Tiyatrolar’dan satışa sunuluyor.