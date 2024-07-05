Başka patlamalar ve ölümler yaşanmasın

Haber Merkezi

Sakarya Hendek’te 4 yıl önce havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden aileler fabrika önünde bir araya geldi. Açıklamaya ailelerin yanı sıra davanın avukatları, siyasi partilerin temsilcileri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasının önünde yapılan açıklamada sanıkların olası kasttan yargılanmamasına, patlamaya ilişkin hiçbir kamu görevlisi hakkında işlem yapılmamasına ve fabrikanın kurulu bulunduğu alanın imara açılmasına tepki gösterildi.

Patlamada dayısını kaybeden ve aynı zamanda ailelerin avukatlarından olan Gülşen Uzuner konuşmasında "Bu süreçte en büyük zorluk, iş cinayetlerine ilişkin önlem alınmamasının artık kanıksanmış olmasıydı. Biz bu davanın sonun kadar takipçisiyiz. Tüm yasal ve toplumsal mekanizmaları sonuna kadar zorlayacağız. İş cinayetlerine maliyet gözüyle bakan, maliyet kalemlerinin en ucuzunu işçi canı olarak değerlendiren yoksulun canı olarak değerlendiren bir sistemle karşı karşıyayız. Bu dava ilk değil biliyoruz ama bu ülkede çalışma yaşamında kamusal sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı ölmek istemiyoruz" diye belirtti.

Uzuner davada işverenlerin aldığı cezalara ilişkin ise "Bu dava sonucu Türkiye koşullarına göre bir başarıydı belki de ama bile isteye öldürdüler ve olası kasttan ceza almaları gerekirdi. Başka unsurların olasılıkların tartışılmaması gerekiyordu. Başka patlamalar ve ölümler yaşanmasın diye" değerlendirmesinde bulundu.