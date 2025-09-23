Başka ülkede olsa yetkililer istifa eder

Kamu kurumlarının elinde bulunan milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin çalınması 2023 yılında gündem oldu. Antalya Adliyesi’nde görülen bir davada ise skandalın boyutlarının büyüklüğü ve hala kişisel verilerin çalındığı anlaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 16 Eylül 2024’te bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Adliyesi’nde görevli üç savcı, bir Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, iki Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı’nın annesinin de aralarında yel aldığı 9 kişi şikayetçi olarak yer aldı.

BAŞSAVCILAR, HÂKİMLER...

İddianamede yer alan bilgilere göre "Discord" isimli sohbet uygulaması üzerinden yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bir grup kuruldu. Gruptaki kişiler, başsavcılar, savcılar, hakimlerin de bulunduğu üst düzey kamu görevlisi ile ailelerini 2024 yılında cep telefonlarından arayarak tehdit etti. Başsavcı, savcı ve hakimlere yönelik tehditler iddianameyi şöyle yansıdı:

-Önce Antalya Cumhuriyet Başsavcısı sonra da Başsavcı’nın annesi arandı. Başsavcı’nın annesini arayan şahıslar, "Biliyor musun oğlun beni hapse soktu. Onu bulup öldüreceğim” dedi.

-Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki bir Ceza Dairesi Başkanı’nı da arayan şahıslar, “Kocanı öldüreceğim” diye tehdit etti.

-Antalya Adliyesi’nden bir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı arayan şahıslar hâkimin annesine küfür etti. Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı’na ise "Sen Savcılığına mı güveniyorsun? Bana bir şey olmaz diye mi düşünüyorsun?” ifadelerini kullanıp Başsavcı’nın annesine yönelik küfürler yağdırdı.

‘SENİ ADLİYEDE ASARIM’

-Yine aynı adliyede görev yapan Cumhuriyet Savcısı’na küfredip, “Bana dava açmışsın, senin o bıyıklarını yolacağım. Az evvel oğlunla da konuştum. Konum attım, geldiğinde götürüp, böbreklerini alacağım” dediler.

-Antalya Adliyesi’ndeki bir Cumhuriyet Savcısı’nı da “Sende dosyam varmış, sen yürek mi yedin? Hemen o dosyayı kapat yoksa seni öldürürüm, seni Adliye’de asarım" diye tehdit ettiler.

-Yine bir başka savcı da “Sana savcılık yaptırmayacağım, seni öldüreceğim” ifadeleriyle tehdit edildi.

‘150 KİŞİ VARDI’

Başlatılan soruşturma kapsamında 23 yaşındaki U.C.I. isimli şüpheli gözaltına alınarak 29 Mart 2024 tarihinde tutuklandı. U.C.I. savcılıkta, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek çarpıcı bir ifade verdi, anlattıkları skandalın büyüklüğünü gözler önüne serdi. U.C.I. savcılıkta özetle şunları anlattı:

-“O.K. isimli şahıs, Discord’da benim yeni kimliğimin ön yüzünü ve akrabalarıma ait tüm kimlik bilgilerinin bulunduğu 37 adet video paylaştı. Bu bilgilerim ÖSYM veri havuzundan çekilmişti. Bir gün Şarpet kod isimli E.K. bana özelden mesaj atarak e-nabız üzerinden sağlık bilgilerime baktığını, cezai ehliyetimin olmadığına dair raporumun olduğunu, bu nedenle kendilerine katılabileceğimi söyledi. Ben de teklifi kabul ederek ‘Vakaa’ isimli gruba girdim. Grupta yaklaşık 150 kişi vardı. Grupta online ihbarların nasıl yapılacağı, MERNİS verilerine nasıl ulaşılacağı, Skype üzerinden nasıl telefon araması gerçekleştirileceği gibi eğitimler veriliyordu. Ben de bu eğitimleri aldım.

-Şarpet kod isimli E.K., hakim ve savcıların bilgilerini Vakaa grubuna atarak Skype araması gerçekleştiriyordu. Bu aramaları ben yapmıyordum ancak yansıtma suretiyle ben konuşuyor gibi görünüyordum. Discord uygulamasında benim de dahil olduğum grupta birçok türde sorgulama yapılabilmektedir. Hatta istenildiği takdirde ayakkabı numarasının sorgulanması bile mümkündür. Ayakkabı numarası sorgulama e-Devlet üzerinden, sağlık bilgileri Halk Sağlığı Yönetim bilgileri üzerinden, tapu bilgileri Tapu Kadastro Müdürlüğü üzerinden, ehliyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerinden çekilebiliyordu.

‘HÂLÂ VERİLER ÇALINIYOR’

-Hatta ölmüş kişilerin bile kişisel verileri vardı. Güncel veriler 2023 yılına aittir. 101 milyon kişinin kişisel verileri Vakaa grubunun üyeleri tarafından istenildiği zaman sorgulanabilmektedir. İstenildiğinde Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı’nın kimlik bilgilerine dahi rahatlıkla ulaşılabilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Elektronik Bilgi Yönetim Sisteminin KPS modülünden veriler halen çekilebilmektedir. e-Devlet üzerinden ise günlük sorgulama sayısı sınırlandığı için veriler çekilememektedir.

-24 Mart 2024 günü Antalya Cumhuriyet Başsavcısı’nı Şarpet kod adlı E.K.’nin yönlendirmesi ile aradık. Telefonda konuşan kişi bendim. Daha önceden Discord üzerinden bu tarz faaliyetlerin hiç olmadığını ve hakim ve savcıları arayabileceğimizi söyledi. Aslında milletvekilleri de aranacaktı ancak milletvekilleri üzerinde çok sayıda telefon numarası çıkınca kimi arayacağımızı bilmediğimiz için vazgeçtik.

‘BAKAN TUNÇ’U ARAYACAKTIK’

-Aslında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da arayacaktık ancak eski numarası kayıtlı olduğu için eski numara sahibini aradılar. Bu aramayı gerçekleştiren kişi Kanada’da yaşayan Hako kod isimli F.K. isimli şahıstır.

-2023 yılının Aralık ayında Number One kod isimli S.U.Ş., Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesinde emekliye ayrılmış general ve üst rütbeli komutanları aramaya çalıştı. Hatta bir kaç rütbeli komutanı aradı.

SAHTE İHBARLAR YAPILDI

-Daha önceden İl Jandarma Komutanlığı’nı arayarak “Orayı bombalayacağız" şeklindeki ihbarı S.U.Ş. yapmıştı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar ise Şarpet, Şizo ve Merlin kod isimli şahıslar tarafından yapıldı. Antalya içerisindeki birçok Emniyet Müdürlüğü arandı. Bursa Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünü de arayarak asılsız ihbarlarda bulundular. Bu şahıslar yakalanmadıkları takdirde başka illerdeki hakim ve savcıları aramaya devam edeceklerdir.

‘GÖVDE GÖSTERİSİ İÇİN’

-Vakaa isimli grupta bulunan şahıslar eğlenmek ve gövde gösterisi yapmak için yukarıda anlattığım şeyleri yapmaktadırlar. Bu şahıslar kendilerinin her şeyi yapabileceklerini, kendilerini kimsenin bulamayacaklarını ve üstün olduklarını düşünmektedirler.

-Evimde yapılan aramada ele geçen flash bellekler bana aittir. Flash bellek içerisindeki bilgiler Vakaa grubunun daha önce ifşaladığı kişilere ait görüntüler ve bilgilerdir. Ben bu grup içerisinde bu bilgilerin depolayıcısı olarak kullanılıyordum. Çünkü sunucular sürekli kapandığı için bu bilgilerin bir yerde yedeklenmesi gerekiyordu.

-Bana bilerek gruptan elde edilen bilgileri küçük USB bellekte depolamam gerektiğini, polis baskını olursa bu bellekleri tuvalete atmam gerektiğini ve sifonu çekmemi söylediler. Ben artık bıkmıştım. Polisler evimize geldiğinde bu flash bellekleri kendim rızamla teslim ettim. Flash bellek içerisindeki e-Devlet bilgileri, ÖSYM bilgileri, kredi kartı bilgileri ve şifrelerinin olduğu birçok veriyi B.K. isimli şahıs verdi.

VERİLERİ ÇALINAN KURUMLAR

-Halen Diyanet İşleri Başkanlığı, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Mebbis ve Tapu Kadastro Müdürlüklerinde aktif bir şekilde veriler alınabilmektedir. Pişmanım, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğim için her şeyi samimiyetle anlattım.

31 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Antalya 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen tek sanıklı davada 11 Eylül 2025’te karar çıktı. Sanık U.C.I.’ya “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, tehdit ve hakaret” suçlarından toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargının U.C.I’nın ifadesinde verdiği isimler ile verilerinin çalınmaya devam ettiğini anlattığı kamu kurumlarına dair nasıl bir işlem yaptığı ise bilinmiyor.

ASIL SORUMLULAR NEREDE?

U.C.I’nın ailesi ise “Çocuğumuz engelli. ‘Kandırılmaya müsaittir. Keskin zeka gerektiren işlerde kullanılamaz’ şeklinde raporu var. Buna rağmen çocuğumuza 31 yıl hapis cezası verildi. Çocuğumuz kullanıldı ve asıl sorumlular, yani çocuğumuzu kullananlardan hesap sorulmadı. Bu yargılama adil bir yargılama değil diye düşünüyoruz. Çünkü asıl sorumlular hesap vermedi” dedi.